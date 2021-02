Onbetrouwbare slotenmakers presenteren rustig een rekening met drie nullen

Kijk goed uit voor welke slotenmaker je de deur opent, of die jouw deur weer opent nadat je jezelf hebt buitengesloten. Want ze zijn lang niet allemaal goed van vertrouwen en lichten je op waar je bij staat met hun belachelijk hoge prijzen, tot zelfs wel 8000 euro bij zogenaamde spoedjes. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt waarschuwt voor deze slotenmakers en hun cowboyeske praktijken, waarin de ‘slechte’ de goede slotenmakers uit de markt stoten.

Malafide slotenmakers maken misbruik van consumenten in noodsituaties door veel te hoge prijzen te rekenen. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt waarschuwt daarvoor. „Wij hebben tientallen bedrijven in beeld, waarvan er ook al een substantieel gedeelte weer is gestopt. Dat is één van de tactieken die gebruikt wordt ter verhulling, waarbij steeds nieuwe bedrijven worden opgericht, een half jaar tot een jaar worden gebruikt, en dan weer worden vervangen door nieuwe bedrijven en personen.”



De ACM waarschuwt voor de malafide praktijken van partijen die zich voordoen als slotenmakers en komt in actie. https://t.co/5Xj3taXIEV pic.twitter.com/Tpf3aQBT1Y — Autoriteit Consument & Markt | ACM (@AutoriteitCM) February 16, 2021

Buitengesloten

Het kan de beste overkomen, dus ook jou. Jezelf buitensluiten, omdat je bijvoorbeeld denkt dat je partner/huisgenoot/of gewoon jijzelf de sleutel toch wel bij zich heeft. Wanneer dit dan niet het geval blijkt te zijn, of wanneer je sleutel afbreekt in het slot, kan dat tot ongemakkelijke en zelfs zenuwslopende situaties leiden, helemaal als je net een taart in de oven hebt staan, of je baby in z’n bedje ligt te slapen. Als een malle op zoek naar een slotenmaker dus, wanneer je niemand in de buurt hebt met een reservesleutel.



Hahaaaaa wie woont er 3 dagen in een nieuw huis????? En wie heeft zichzelf zonet buitengesloten????? Omdat de sleutel is afgebroken????? 3x raden — piepwoef (@noamuyshondt) November 13, 2018

Advertenties slotenmakers

Via advertenties op internet kom je vervolgens heel eenvoudig in contact met een partij die zich voordoet als slotenmaker en die voor hoge bedragen de klus uitvoert, al weet je dat dan nog niet. Deze oplichters staan namelijk vaak bovenaan de zoekresultaten, weet de ACM inmiddels.

Je weet zeker dat je een ‘slechte’ in huis hebt gehaald, wanneer een rekening met drie nullen wordt gepresenteerd. „We kennen voorbeelden van consumenten die wel 8000 euro moesten betalen nadat ze zichzelf hadden buitengesloten. Of ze horen bedragen van 4000 euro, 6000 euro, 2000 euro euro, et cetera.” Je zou het liefst de deur dicht willen smijten, in het gezicht van de in z’n vuistje lachende slotenmaker, maar helaas, die gaat niet zomaar weg. Het gebeurt zeker, beaamt de ACM. „Uiteindelijk zijn dat wel uitschieters, maar zien we dat er in veel gevallen vanaf 300 euro eigenlijk al te veel wordt gevraagd.”

Spoedklus 200 euro max



Maak gebruik van een #nssg slotenmaker.

Nederlands Sleutel Sloten Gilde https://t.co/Z8slbZ5EE8 de beste slotenmakers van Nederland betrouwbaar en vakkundig. — Lockit Slotenmaker (@LockitNL) April 8, 2020

De branchevereniging voor slotenmakers NSSG, die uit wél betrouwbare slotenmakers bestaat, stelt dat een spoedklus tussen de 50 en 200 euro mag kosten. Die 200 euro is dan in het weekend en ‘s nachts. „In de praktijk van de malafide slotenmakers is 300 – 400 euro echt het minimale bedrag wat ze rekenen. Meestal ligt het bedrag veel hoger, namelijk tussen de 500 en 1000, met dus uitschieters tot ver daarboven.”

Spoedklussen slotenmakers

De vraag of veel slotenmakers zich schuldig maken aan cowboypraktijken, waarbij andere slotenmakers in de buurt buiten spel worden gezet, wordt deels bevestigend geantwoord. „De onbetrouwbare slotenmakers hebben het grootste gedeelte van de markt voor spoedklussen overgenomen door agressieve en vaak ook kostbare marketing.”

Denk aan Google advertenties en grote advertenties in de Gouden Gids, lichten ze toe. Het betreft wel een „bepaald segment van de slotenmakerbranche”, maar er is sprake van een onwenselijk kopieer-effect. „De hoge winsten, door de hoge prijzen die aan consumenten in een spoedsituatie worden gevraagd, hebben steeds meer onbetrouwbare personen en bedrijven aangetrokken die ook malafide praktijken zijn gaan uitvoeren. Zo zien we ook dat voormalige medewerkers van onbetrouwbare slotenmakers, later voor zichzelf zijn begonnen.”

Goede slotenmakers

Nederland is niet het eerste land waar de advertenties zijn geblokkeerd. Ook in België zijn de adds niet meer te zien en al in het voorjaar van 2019 zijn de advertenties van slotenmakers in Duitsland al stilgelegd.

De ACM zag het probleem in Nederland groeien, ten nadele van ‘de goeden’ onder ons. „Er zijn ook nog steeds veel betrouwbare slotenmakers, maar die werden steeds meer uit de markt gedrukt op het spoedgedeelte van de slotenmakersklussen.” Voor gewone klussen werden de betrouwbare slotenmakers wel nog gevonden door de consument, voegen ze eraan toe.

Niet dat de ACM die advertenties er eigenhandig van af haalt, lichten ze toe, maar dankzij hen kunnen ze niet meer zo vrij bewegen als eerst, want ze pakken de onbetrouwbare slotenmakers wel aan. Zo verwijdert Google in overleg met de toezichthouder sinds kort de advertenties van de oplichters. Ook zijn websites van onbetrouwbare partijen weggehaald en heeft de ACM telefoonnummers laten blokkeren.

En het gaat zelfs verder. „We hebben in overleg voor elkaar gekregen dat Google besloten heeft om te stoppen met advertenties van slotenmakers, omdat het merendeel ervan van onbetrouwbare partijen was.”



Goed nieuws! @GoogleNL toont voorlopig geen advertenties van slotenmakers. Er zaten veel oplichters tussen. Soms rekenden ze wel €800,- om je deur te openen. Maar het blijft oppassen. Bijvoorbeeld voor foute loodgieters. Wat doet Google daarmee? Check: https://t.co/6Gissm5rWE pic.twitter.com/cWfGs0lwlv — Consumentenbond (@Consumentenbond) February 12, 2021

Google blokkeert dus tijdelijk alle advertenties voor slotenmakers in Nederland. „Om gebruikers te beschermen na een toename van oplichtingsadvertenties voor slotenmakers, kunnen advertenties voor slotenmakersdiensten momenteel niet worden weergegeven”, liet een Google-woordvoerder vorige week al weten.

Tips

De ACM geeft de consumenten tot slot tips hoe zij een betrouwbare partij kunnen vinden als zij in nood zijn en hulp nodig hebben van een slotenmaker. Zoals: ‘Check adresgegevens’. „Staat er geen adres op de website van het bedrijf? Dan gaat het mogelijk om een onbetrouwbare spoeddienst.”

Overigens gelden deze tips ook voor betrouwbare loodgieter, ongediertebestrijder of lekdetectiebedrijf geven ze advies, want hier zijn dezelfde soort oplichtingspraktijken te vinden. Of „louche riool ontstoppingsbedrijfjes die er een potje van maken”, tipt iemand de ACM op Twitter.



