Kroegen en scholen mogen om een vaccinatiebewijs vragen

Een vaccinatiebewijs moeten laten zien als je naar de kroeg wil? Dat mag volgens de wet gewoon. Instellingen en bedrijven hebben de vrijheid om een vaccinatiebewijs te vragen bij de toegang tot voorzieningen, zoals scholen, restaurants of bij een evenement. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

„Een dergelijke maatregel vraagt altijd een afweging van belangen en mag niet leiden tot verboden uitsluiting, discriminatie of schending van privacyregels. De overheid moet erop toezien dat private partijen zich daaraan houden”, meldt het adviesorgaan.

Maar private partijen moeten wel altijd een belangenafweging maken, volgens de Gezondheidsraad. „Zij moeten kunnen aantonen dat het vaccinatiebewijs een gerechtvaardigd doel dient, noodzakelijk is om dat doel te bereiken, dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en er geen minder ingrijpende manier is om het doel te bereiken”, stelt de raad.

Economie tegenover gezondheid

Zo kunnen economische belangen centraal staan in die afweging, maar ook de wens om de gezondheid van de bezoekers te beschermen. Iemand die meer bezig is met zijn of haar economische belangen zal waarschijnlijk minder snel om een vaccinatiebewijs vragen. De kans bestaat dan namelijk dat je iemand weg moet sturen, of dat zij uit zichzelf weggaan.

Maar op dit moment is het demissionaire kabinet niet van plan dwang toe te passen bij vaccinatie. De minister heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de ethische en juridische dilemma’s die rond dit onderwerp spelen.

Vakantie pas na vaccinatie

Vandaag nog bleek uit onderzoek van Belvilla dat een groot deel van de Nederlanders eerst gevaccineerd wil zijn, voordat ze op vakantie gaan.

„Ruim 1 op de 5 Nederlanders (23 procent) wacht met een vakantie tot ze gevaccineerd zijn”, zegt Hanita van der Meer van Belvilla. „De verwachting is dat de meesten vanaf de zomer op reis gaan, de traditionele vakantieperiode waar naar uitgekeken wordt. We zien bijvoorbeeld nu al dat we voor augustus 9 procent meer boekingen hebben in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. We begrijpen dat momenteel veel mensen aan reizen denken en er zeker van willen zijn dat zij het vakantiehuis kunnen boeken dat zij voor ogen hebben.”