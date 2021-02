Derde vaccin tegen corona is beschikbaar, wie krijgt de prik?

Vorige week werd het coronavaccin van AstraZeneca toegelaten op de Europese markt. Dat is het derde vaccin tegen het coronavirus dat beschikbaar is, maar de vraag is nu: wie krijgt dat middel? Meerdere landen, zoals Duitsland, Italië en Frankrijk adviseren om het vaccin niet aan 65-plussers te geven. Vandaag komt de Gezondheidsraad met een advies aan het kabinet over de Nederlandse ‘vaccinatiestrategie’.

Het vaccin van AstraZeneca is vooral bestemd voor mensen onder de 60 met medische klachten, liet het kabinet eerder weten. Ook medewerkers en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg kunnen gevaccineerd worden met dit middel. Mensen boven de 65 krijgen in principe de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech.

Afgelopen vrijdag gaf het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) haar stempel van goedkeuring aan het vaccin van AstraZeneca. Volgens het EMA kan dat vaccin ook aan ouderen toegediend worden. Het probleem is dat er te weinig 65-plussers onderzocht zijn, om vast te stellen hoe goed het middel bij deze groep precies werkt. Maar toch verwacht het EMA dat zij genoeg bescherming krijgen, op basis van de tests die er zijn gedaan en op basis van ervaringen met andere vaccins. Bovendien is het vaccin niet gevaarlijk voor ze.

Duitsland, Italië en Frankrijk raden niet aan 65-plussers te vaccineren met het middel van AstraZeneca.

#astrazenecavaccine The German vaccination committee advising the government says it would only recommend AstraZeneca's corona vaccine for people under 65 According to the committee, there is too little data about the elderly and administering the vaccines poses a risk to them pic.twitter.com/VsAkNErdYU

Vandaag komt de Gezondheidsraad dus met een advies voor Nederland, over coronavaccinaties. Het kabinet wil mensen niet verplichten om zich te laten inenten en wil gevaccineerde mensen ook geen voordelen geven ten opzichte van de mensen die geen prik hebben gehad. Maar een festival, een school, een restaurant of een kantoor kan misschien wel bepalen dat alleen gevaccineerde mensen naar binnen mogen. Dat kan leiden tot „ethische dilemma’s en juridische vragen”, en daarom heeft het kabinet de Gezondheidsraad om advies gevraagd.

Bij veel vaccins moet je na drie weken een tweede prik halen om volledig beschermd te zijn. Het kabinet wil die periode verlengen, zodat meer mensen al een beetje beschermd zijn. Het middel van AstraZeneca is daarbij een uitkomst, omdat dat vaccin beter werkt als de verhaalprik na twaalf weken plaatsvindt. Dat is de maximale tussenperiode voor dat vaccin.

Wanneer iemand na twaalf weken de tweede prik krijgt, is de bescherming 82 procent. „Het verlengen van de tussenperiode versterkt niet alleen de werking van het vaccin, maar maakt het ook mogelijk om meer mensen te vaccineren”, concludeert AstraZeneca.

NEW: fresh data from trials in Brazil, South Africa and the UK shows the Oxford/AstraZeneca vaccine is highly effective with a 12 week gap between doses.

Efficacy is in fact much higher with a 12 week interval than a shorter gap

Story by @donatopmancini: https://t.co/PK4NHhGHeH pic.twitter.com/W3urxSECKL

— John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) February 2, 2021