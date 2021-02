Uithaal naar minister in Jinek: ‘Klap in gezicht slachtoffers fraude’

Journalist Daniël Verlaan heeft bij Jinek gisteravond verbaasd gereageerd op een uitspraak van Sander Dekker over slachtoffers van fraude. Die zijn volgens de minister ‘niet scherp genoeg’. Niet netjes, vindt Verlaan.

De techjournalist van RTL Nieuws schoof bij Jinek aan om te praten over het debat over het datalek bij de GGD. Daardoor konden privacygevoelige gegevens van miljoenen mensen worden gestolen. Daniël Verlaan bracht het datalek onlangs boven water. Minister Hugo de Jonge ging voor de fouten gisteren in de Tweede Kamer diep door het stof.

Eva Jinek vraagt naar Sander Dekker

Goed dat de minister van Volksgezondheid de fouten heeft erkend, vindt de journalist. Alles ligt ook maar op diens bordje en fouten kunnen in een crisis als deze worden gemaakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Sander Dekker vind dat datalek niet zo erg. Als je wordt opgelicht had je maar beter moeten opletten in zijn simpele wereld. Als je oplet zie je wel zijn kale bolletje bovenop😂😂 #sanderdekker #jinek — Nexxx 😷 (@wdfisgoinon) February 3, 2021

Verlaan ging op verzoek van Eva Jinek ook in op Sander Dekker. De minister van Rechtsbescherming voerde gisteren een deel van het Tweede Kamer-debat, omdat hij over de Autoriteit Persoonsgegevens gaat. Dekker sprak over fishing, een fraudevorm waarbij persoonsgegevens van slachtoffers worden misbruikt. Bij fishing doet een crimineel zich voor als een betrouwbare organisatie of persoon. „Daar gaan mensen in mee”, zei de minister. Hij vindt dat mensen er niet scherp genoeg op zijn.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Ik vond het niet zo'n nette uitspraak van meneer Dekker", aldus @danielverlaan bij #Jinek. "Het is een klap in het gezicht van iedereen die een keer is opgelicht of in WhatsApp-fraude is getrapt. Dat zijn er heel veel in Nederland." pic.twitter.com/wyNFjq6gpT — Jinek (@Jinek_RTL) February 3, 2021

Een klap in het gezicht

„Dat vond ik niet zo’n nette uitspraak van meneer Dekker”, vond Verlaan aan de tafel van Jinek. „Hij zei ook een aantal feitelijke onjuistheden over de Autoriteit Persoonsgegevens, maar laat ik het daar even niet over hebben.” De techjournalist vindt Dekkers woorden een klap in het gezicht van iedereen die een keer is opgelicht. Van iedereen die in WhatsApp-fraude is getrapt of iets anders. Dat zijn er heel veel in Nederland. Door te stellen dat je er gewoon maar alert op moet zijn omdat het je dan niet overkomt… Dat is te simpel, zo werkt het niet in de praktijk.”

Criminelen worden steeds slimmer, vindt Verlaan. Dan kun je mensen die in hun praktijken trappen niet zomaar kwalijk nemen. „Criminelen nemen bijvoorbeeld al de stem van iemand op, om jou geld te laten overmaken. Daarbij denk jij ‘oh, dat is die persoon’. Je kunt best in een bericht trappen dat heel echt lijkt. Als iemand nu kijkt en zich zorgen maakt, dat snap ik heel goed.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoop dat ik nog mag meemaken dat Nederland een ministerie van Digitale Zaken krijgt. https://t.co/ocnfxh0vVD — Daniël Verlaan (@danielverlaan) February 3, 2021

Kwam Verlaan bij Jinek met de oplossing?

Meteen panklare oplossing kwam Daniël Verlaan gisteren niet. Eigenlijk kwam hij met hetzelfde als Sander Dekker, maar zijn woorden klonken wat ‘aardiger’. Zijn tip: „Je moet je e-mail, post en je berichtenverkeer goed in de gaten houden. Je moet standaard een beetje wantrouwig zijn. Minister Dekker noemt dat misschien alert.” Wantrouwig vindt Verlaan beter passen. „Verifieer dingen vooral. Stel je krijgt een brief van een bedrijf waaraan je iets zou moeten betalen. Als je denkt ‘klopt dat wel?’, zoek het bedrijf of de organisatie dan op. Ik weet van de vele verhalen van gedupeerden dat het heel moeilijk kan zijn.”

Voor zijn optreden bij Jinek krijgt Verlaan niet alleen maar applaus. Hij verschijnt de laatste tijd vaker in talkshows en mensen laten op sociale media weten een beetje ‘Daniël Verlaan-moe’ te worden. Erik Lozeman vond er gisteravond op Twitter ook het zijne van.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Daniël Verlaan (@danielverlaan) bij #Jinek gisteren. Dan weet je dat er weer een heleboel goeie tips op je afgevuurd gaat worden! "Wat heel belangrijk is de komende tijd, in het algemeen ook, is zowel je e-mail als berichtenverkeer goed in de gaten te houden"#toeslagenaffaire — Erik Lozeman (@twenterik) February 4, 2021