Op vakantie gaan vinden we prima, maar pas na de vaccinatie

Op vakantie gaan? Heel graag! Maar veel Nederlanders en mensen uit andere landen in Europa wachten toch liever de vaccinatie even af. Voor ná de zomer wordt bijzonder veel geboekt.

Uit onderzoek van Belvilla blijkt dat 42 procent van de Nederlanders op dit moment mikt op een reis in de zomervakantie. Door de huidige omstandigheden kijken we verder vooruit, meldt de huurder van vakantiehuizen vandaag. De vaccinatie tegen corona speelt hierbij een rol.

Uitkijken naar een vakantie

Bijna 69 procent van vakantieminnend Nederland geeft aan van plan te zijn om dit jaar nog te reizen. Eindelijk weer, zullen we maar zeggen. 8 procent geeft aan pas weer reisplannen te hebben voor 2022. Lang niet alle vakantiegangers maken nu al concrete plannen voor het boeken van een vakantie. Zij wachten de toekomstige coronamaatregelen af.

Belvilla komt tot die conclusie na onderzoek onder bijna 5500 Europeanen. Onder hen waren meer dan 1700 Nederlanders.

Eerst een vaccinatie, dan op vakantie

„Ruim 1 op de 5 Nederlanders (23 procent) wacht met een vakantie tot ze gevaccineerd zijn”, zegt Hanita van der Meer van Belvilla. „De verwachting is dat de meesten vanaf de zomer op reis gaan, de traditionele vakantieperiode waar naar uitgekeken wordt. We zien bijvoorbeeld nu al dat we voor augustus 9 procent meer boekingen hebben in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. We begrijpen dat momenteel veel mensen aan reizen denken en er zeker van willen zijn dat zij het vakantiehuis kunnen boeken dat zij voor ogen hebben.” Ook in andere Europese landen merkt de verhuurder dat velen (42 procent) hun zinnen hebben gezet op een reis in de zomer. Ook voor de periode na de zomer stijgt het aantal boekingen door Nederlanders: zowel de herfst- als de kerstvakantie kennen nu al respectievelijk 49 en 117 procent meer boekingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.



Gratis annuleren als het niet kan

In deze tijden is voor ruim 30 procent van de vakantiegangers de mogelijkheid om gratis te kunnen annuleren de reden om hun vakantie nu al vast te leggen.

Als we op reis gaan, zou op dit moment slechts een enkeling gaan vliegen. Meer dan eenderde heeft voorkeur voor reizen binnen Europa met de auto. Zoomen we in op de meest populaire vakantiebestemmingen, dan vormen Nederland, Duitsland en Frankrijk de top 3 onder Nederlanders. Buurland België komt niet in deze top van de populaire landen voor. De vakantie in eigen land blijft vooral in het voorjaar favoriet. Daarnaast verwacht de specialist op het gebied van vakantiehuizen dat er richting de zomer veel last minute geboekt zal worden voor een vakantie over de grens.

Voorkeur voor vakantiehuis

Voor onze vakantie kiezen we voor de veiligheid van onze eigen bubbel, melden de deelnemers aan het onderzoek. Het vakantiehuis zowel in eigen land als over de grens blijft populair. Nederlanders reizen de komende tijd voornamelijk met nabije familie (50 procent) of hun partner (32 procent). Hanita van der Meer: „Voorheen boekten vakantiegangers vooral de wat grotere huizen, maar nu zien we veel vraag naar knusse vakantiehuizen. De behoefte aan het gezellig samenzijn staat voorop. Daarnaast zien we ook dat de luxe van een eigen zwembad en een grote tuin gewilde faciliteiten zijn. Mensen willen duidelijk meer geld uitgeven aan hun vakantie.”