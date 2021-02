Grote kans dat avondklok verlengd wordt, VVD en CDA voor

Wie dacht dat we na 10 februari wel van de avondklok af zouden zijn, komt (waarschijnlijk) van een koude kermis thuis. Als het Outbreak Management Team (OMT) daartoe adviseert vinden VVD en CDA dat de avondklok verlengd moet worden. Eerder vandaag bleek dat het kabinet zelfs al voorbereidingen treft voor het verlengen.



Wat ik wel zie in het debat @2eKamertweets is dat er een meerderheid van de politici gaat zeggen om de avondklok te verlengen. Dat is dan weer makkelijk @MinPres. Tja…zo gaat dat. https://t.co/cSB6T7CQZK — Rob te Nijenhuis, lobby, write and influence 👀 (@eigenwijze39) February 4, 2021

Fractieleider van de VVD Klaas Dijkhoff denkt dat door de naderende derde golf, met de Britse coronavariant, waarschijnlijk „extra tikken nodig” zijn. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de coronacrisis.

Ook het CDA zal dus een verlenging steunen als dat nodig wordt geacht door het OMT. Liever nu doorzetten dan later weer versoepelingen van de coronamaatregelen moeten terugdraaien, vindt fractieleider Pieter Heerma.

Twee derde besmet met Britse variant

„Liever niet”, zei minister-president Mark Rutte dinsdagavond nog over de verlenging van de avondklok. Maar op dezelfde dag bracht het RIVM verontrustende cijfers uit. Daaruit bleek dat twee derde van de nieuwe coronagevallen van de besmettelijker Britse variant afkomstig is en een derde coronagolf aanstaande is.

„Dat heeft de knop doen omgaan bij een aantal bewindslieden”, zegt een ingewijde. Er lijken ook geen principiële bezwaren te zijn in de Tweede Kamer, tegen een verlenging van de avondklok. Zowel bij PvdA, D66 als GroenLinks – eerder twijfelaars – is men vatbaar voor ‘goede argumenten’ van het kabinet.



Klaas #Dijkhoff bepleit de benoeming van een gazant voor inkoop vaccins om Hugo de Jonge te ontlasten. En verder wil hij de avondklok verlengen. Volledig mee eens! #coronadebat — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 4, 2021

Overleg over avondklok

De avondklok kwam na veel gesoebat tot stand en verloopt vooralsnog op 10 februari. Het OMT adviseert morgen over de effectiviteit ervan, het kabinet spreekt er zondag weer over op het Catshuis.

De maatregel ging in op de avond van zaterdag 23 januari. Sindsdien is het verboden om tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten te zijn, tenzij iemand een geldige reden heeft en dat kan aantonen met een verklaring. Kun je dat niet, krijg je een boete. Op die manier hoopt het kabinet bezoeken te beperken en zodoende het aantal coronabesmettingen terug te dringen.