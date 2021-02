Kans op sneeuwstorm: mensen vergelijken het al met het beruchte 1979

Het wordt ‘spannend weer’ de komende dagen. Koud tot heel koud, met sneeuw, ijzel en zelfs kans op sneeuwstorm. Vergelijkingen met 1979 worden gemaakt, maar ook weer van de hand gedaan door meteorologen. Ook gelden er veel ‘weerschuwingen’, dus denk twee keer na voordat je in de auto stapt. En daar heeft de avondklok ook iets mee te maken.

„Wat heb je aan?” Het lijkt misschien een ietwat impertinente vraag aan een meteoroloog tijdens een telefoongesprek over het weer, maar in dit geval en bij Jaco van Wezel van Weeronline mag het.

Het antwoord luidt op deze dag, die de weermensen van harte aanmoedigen, niet heel verrassend: „Een lekker warme trui natuurlijk. Een rode, dat past bij de kleurcode dit weekend.” Want ja, het weer wordt allesbehalve saai.

‘Spannend weer’

De meteoroloog is voor de eerste keer in twee maanden weer even op kantoor. „Er komt spannend weer aan, we zijn druk met alle voorbereidingen.” Zo hebben ze een vergelijking gemaakt tussen de verwachte sneeuw en ijzel van komend weekend en het weer van ‘de beruchte’ 14 februari 1979.



Ons dorp was ingesneeuwd en we hoefden niet naar school (ik woonde in Roden, school was in Leek). Hele week puzzels gelegd en Radio Noord aan. Nostalgisch, maar één keer in een leven is wel genoeg. Was pittig toen we er midden in zaten. Ook mooi met veel gemeenschapszin. — Janneke (@Janneke1960) February 5, 2021

Er komt ook nu heel veel sneeuw aan. Op veel plekken kan er tot 30 centimeter sneeuw vallen, maar in elk geval niet in het noorden en op de Wadden. Ook wordt er, vooral onder de rivieren, veel ijzel verwacht. Maar daar houdt de vergelijking op, concludeert Weeronline. „In 1979 was het weer veel extremer. Niet alleen op 14 februari, maar de hele winter lang. Huizen die bedolven raken onder metershoge sneeuwduinen, elektriciteitskabels die massaal afknappen door de ijzel, sneeuw en wind.”



Expert Jaco van Wezel van @weeronline: 'Wie denkt dat heel Nederland dit weekend in een sneeuwstorm terecht komt heeft het mis.' Volgens hem is de vergelijking met de hevige #sneeuwstorm van 1979 niet op zijn plaats. https://t.co/8JlKrWugFY — ANP Expert Support (@ANPexperts) February 5, 2021

Op social media worden herinneringen opgehaald. „Ons dorp was ingesneeuwd en we hoefden niet naar school (ik woonde in Roden, school was in Leek)”, schrijft Janneke. „Hele week puzzels gelegd en Radio Noord aan. Nostalgisch, maar één keer in een leven is wel genoeg.”

Maila deed er een hele dag over om van Hoogezand naar Appingedam te komen. „Gestrand in Slochteren en daar onder politie begeleiding en sneeuwruimen verder. Ik was hoog zwanger en moest naar huis.”

Andere tijden

Andere tijden winter dus. Maar ook de komende dagen kunnen wij onze borst nat maken. Of liever niet, want die zou dan meteen bevriezen. „Behalve de sneeuwval, gaat een gedeeltelijke oostenwind waaien, die heel koud aanvoelt”, vervolgt Van Wezel. „Je moet denken aan gevoelstemperatuur vijftien graden onder nul. Dus houd die warme truien aan.” En volgende week kan het trouwens ook echt -15 worden, zeker ’s nachts. „Zeer strenge vorst is op plekken waar veel sneeuw ligt niet uitgesloten.”

Avondklok



@TeamVerkeerZWB ik vroeg me af of bij sneeuw en ijzel de avondklok gevaarlijk kan zijn voor de verkeersveiligheid omdat het zout niet goed kan inrijden? — Jakob B⭕️rgesius 😷 1,5 meter 🙌 handjes wassen 🕯 (@JakobTilburg) February 4, 2021

Vanwege de grote hoeveelheid sneeuw, de sterke wind en flinke ijzel in het zuiden raden ze het sterk af om de weg op te gaan. De avondklok speelt hierin ook een rol. „Vanwege de avondklok is er veel minder verkeer op de weg en dat betekent ook dat zout minder goed wordt ingereden. Op veel plaatsen wordt het dan ook spekglad en gevaarlijk op de weg. Het is zeer waarschijnlijk dat de wegen langdurig onbegaanbaar zullen zijn. In woonwijken kan het de hele week glad blijven.”

Ook kunnen sneeuwduinen ontstaan. En denk hierbij niet aan mooie foto’s van witte duinpannen in Noordwijk, maar aan sneeuwophopingen op de weg die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Al kunnen ze ook tot mooie plaatjes leiden.



Sneeuwstorm

In Noord-Holland en met name de kustgebieden is de kans op een officiële sneeuwstorm het grootst. De benodigdheden voor een sneeuwstorm: sneeuw en minimaal windkracht acht („anders heet het sneeuwjacht”), zijn daar zaterdag einde avond en in de nacht naar zondag misschien welpresent. „Het zou de eerste sinds 2010 zijn.”



Zo snel mogelijk de stad uit en naar huis! Wat een bende! Veel hulpverleners op de weg. En alles staat vast. #sneeuwstorm #2010 — Sieme Gerrijts (@Sieme) December 16, 2010

In Hoek van Holland, Lauwersoog, Schiermonnikoog en boven het IJsselmeer sneeuwde het toen en stond er tegelijkertijd een stormachtige wind. Overigens viel die volledig in het niet bij die van 1979, toen de zwaarste en meest ontwrichtende sneeuwstorm ooit over ons land trok.

Schaatsers

Goed nieuws voor schaatsers ten slotte. Meteoroloog Jaco van Wezel verwacht dat er op ijsbanen/skeelerbanen en ondergelopen weilanden geschaatst kan worden. Het is nog even afwachten hoe het open water zich ontwikkelt, „maar als de wind gaat liggen, kan het zeker goed dichtvriezen.” Op de vraag ten slotte of het met dit weer misschien tóch een Elfstedentocht had kunnen worden, antwoordt hij gedecideerd. „Nee. Daarvoor heb je echt nog een hele week met min 10 nodig, en dat zit er na komende week niet in.”