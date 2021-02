Robert zoekt een schaakmaatje voor zijn dementerende vader Henk (82)

Henk Spuls (82) lijdt aan Alzheimer, maar kan nog altijd schaken als de beste. Nu Henk in een verzorgingshuis woont, is zijn zoon Robert op zoek naar een schaakmaatje voor zijn vader. „Ik hoop dat we iemand kunnen vinden die voor lange termijn het schaakmaatje van mijn vader wil zijn.”

Henk Spuls woont nu twee weken is het zorgcentrum Breezicht in IJmuiden. Zijn zoon Robert woont in Zeeuwse Kapelle, een reistijd van bijna twee uur. Om zijn vader tóch gezelschap en zijn potje schaak te bieden, is Robert een zoekactie begonnen.

Schaken als Karpov

Hij plaatste een oproep in het IJmuidense nieuwsblad Jutter-Hofgeest met de tekst „Mijn vader heeft Alzheimer, maar kan schaken als Karpov. Wie wil met hem een partij schaken in Breezicht?”.

Het artikel kwam afgelopen donderdag in de krant en inmiddels zijn er flink wat aanmeldingen binnengekomen bij Robert. „Het is niet normaal meer. Ik kreeg zelfs iemand uit Hilversum aan de telefoon, hij had niet helemaal door dat het nog best een afstand is naar IJmuiden”, lacht Robert. „Het liefst willen we iemand vinden die ook in IJmuiden of omgeving woont, dit zodat het ook op lange termijn houdbaar blijft.”

Henk Spuls kan schaken als de beste

Henk Spuls schaakt zijn sinds zijn zesde, vertelt Robert. „Hij leerde het schaken van zijn ouders, het was een familieding. Hij heeft er zelfs een hele studie van gemaakt, hij had stapels met schaakboeken en leerde alle mogelijke zetten uit zijn hoofd. Hij speelde ook op semiprofessioneel niveau bij Tata Steel en zat bij schaakclubs. Mijn vader kan schaken als de beste.”

Door te schaken blijven de hersenen actief en train je ze volgens Robert. „Met schaken draait het gedeeltelijk om geheugen en deels om de actuele situatie op het bord. Door te schaken traint mijn vader zijn hersenen én hij vindt het fantastisch om te doen.”

Schaakgeheugen

Een mogelijke verklaring voor het bijzondere schaakgeheugen van Henk is dat hij door de dementie in zijn hoofd in zijn kindertijd leeft. „Mijn vader is zijn eigen huis helemaal vergeten, in zijn beleving leeft hij weer in zijn kindertijd met zijn ouders. Schaken is iets dat hij van kinds af aan heeft meegekregen, wij denken dat hij daarom nog altijd zo goed kan schaken. Waarschijnlijk zit het schaken in een gedeelte van zijn hersenen dat nog niet is aangetast door de Alzheimer.”

Wie zich wil aanmelden als schaakmaatje voor Henk kan contact opnemen met Robert Spuls via het telefoonnummer 06 1991 7455.