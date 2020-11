Wat Netflix-serie The Queen’s Gambit voor de échte schaakster betekent

Sinds haar zesde is de nu 20-jarige Kazarian verknocht aan het schaakbord. In 2015 behaalde ze de titel Fidemeester voor Vrouwen (WFM) en in 2017 de titel Woman International Master (WIM). Kazarian is een schaaktalent, net als de hoofdrolspeelster uit de serie.

Omringt door mannen

Haar opa leerde haar tijdens de vakanties in haar geboorteland Georgië allerlei spellen, waaronder schaken. „Schaken vond ik geweldig. Eenmaal terug in Nederland belandde ik bij schaakclub SC Sneek.” Daar werd de jonge schaakster voornamelijk omringd door jongens. „Gelukkig schaken er steeds meer vrouwen, maar we zijn met weinig. Bij open toernooien schaakt iedereen tegen elkaar. Jong, oud, man, vrouw. Daar is zeker 90 procent man.”

Volgens Kazarian hebben veel meisjes talent, maar stoppen ze op jonge leeftijd. „Na een aantal jaren krijgen meisjes andere interesses en haken ze af. Ik heb hele sterke spelers zien stopen. Schaken is bijvoorbeeld moeilijk te combineren met feesten of uitgaan.” Waarom? „Je moet leren en studeren en constant met het spel bezig zijn. Afleiding is dan niet goed.” Kazarian droomt ervan om grootmeester te worden en zal er alles aan doen om meer titels te behalen.

Herkenning in de serie

Zelf vond het jonge schaaktalent de The Queen’s Gambit „Geweldig!”. „Het reflecteert de realiteit. De spanning en druk voor de hoofdrolspeelster en de manier waarop mensen naar haar kijken. Dat heb ik ook meegemaakt. Zij strijdt tegen de wereldtop en wordt onderschat omdat ze een meisje is. Ik herken daar veel in.”

„De schaaksport komt in de serie heel mooi naar voren”, vertelt Kazarian. „De emotie na een verloren partij en het proces van een schaker.” Zelf heeft Kazarian weinig kritiek op de serie. „Het enige wat ik zou kunnen bedenken is dat Beth al vrij snel de wereldtop aankan. Ook is de hoofdrolspeelster in de serie een paar jaar uit de race en pakt ze daarna snel de draad weer op. Als ik zelf vijf jaar niet zou spelen, kan ik niet direct de wereldtop aan. Het is niet onmogelijk, maar wel lastig.”

‘Het is een mooi spel’

Het schaaktalent is blij met de komst van de Netflix-serie en hoopt dat het een positieve invloed heeft op de denksport. „In deze serie zie je hoe mooi schaken is. The Queen’s Gambit is spannend en motiverend. Ik had al gehoord dat het aantal zoekopdrachten op Google naar schaaklessen is verdubbeld, haha.” Volgens Kazarian is schaken op heel veel manieren goed voor een mens. „Het is een mooi spel.”

De partijen die in de serie gespeeld worden, zijn gebaseerd op echte schaakpartijen „van hele goede grootmeesters”. Queen’s Gambet is een term voor een opening van een schaakspel. Volgens Kazarian heb je verschillende openingen en heeft ze ook wel eens de Queen’s Gambet gespeeld. „Maar het is niet mijn favoriet”, lacht ze.

