Premier Rutte over sneeuw en schaatsen op natuurijs: ‘Val niet!’

Nederlanders moeten vooral genieten van het schaatsen op natuurijs en de sneeuw die voor de komende dagen wordt voorspeld, vindt premier Mark Rutte. Hij waarschuwt echter ook, net als anderen.

De minister-president gaf er vanmiddag wel een opmerkelijke waarschuwing bij: „Val niet”, zei hij. „Doe voorzichtig. Ziekenhuizen zitten niet te wachten op botbreuken.” Zij hebben het door corona al erg druk namelijk.

Niet alleen opletten tijdens het schaatsen

Niet alleen tijdens het schaatsen, maar ook tijdens het fietsen en achter het stuur in de auto moeten mensen extra opletten, zegt Rutte na de wekelijkse ministerraad. Daar is niet uitgebreid gesproken over de volle ziekenhuizen en de gevolgen van het winterweer, zegt de premier. Het kabinet kan voor de komende dagen niet direct een oplossingen bieden.

Rode Kruis: Let op kwetsbaren

Let extra op ouderen en kwetsbaren nu er dit weekend winters weer aankomt. Die oproep deed het Rode Kruis vandaag. Volgens de hulporganisatie zijn deze groepen door het coronavirus al kwetsbaar. „Gladheid en kou zijn een extra risico.” Mensen kunnen ouderen vragen of zij nog hulp kunnen gebruiken tijdens de koude dagen, zoals het doen van boodschappen of het sneeuwvrij maken van hun stoep. „Daarbij is het natuurlijk wel van belang om goed afstand te houden en te denken aan de coronaregels”, aldus het Rode Kruis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is #warmetruiendag en dat is maar goed ook. Het wordt namelijk KOUD de komende dagen. ❄️ Zorg dat je zelf goed bent voorbereid maar let ook op (oudere) mensen om je heen! Het kan geen kwaad om eens te vragen of ze extra hulp nodig hebben. ❤️ https://t.co/nsoTsj83FA — Rode Kruis (@RodeKruis) February 5, 2021

Hoewel tijdens de lockdown het advies is vooral thuis te blijven, doen degenen die toch de weg op moeten er het beste aan een deken, wat te drinken en te eten mee te nemen, als voorzorgsmaatregel. En wie op de fiets stapt, kan lucht uit de banden laten lopen zodat ze meer grip hebben op de gladde weg. De eigen hulpverleners van het Rode Kruis die de komende dagen aan de slag gaan, zijn door de organisatie extra gewezen op de stappen die gezet moeten worden wanneer iemand onderkoeld raakt. Ook zorgt de hulporganisatie ervoor dat er verspreid over het land dekens, heaters en andere hulpgoederen klaarliggen.

Schaatsen soms ontmoedigd

Gemeenten in de regio Gooi en Vecht ontmoedigen schaatsen op natuurijs op de plassen in de omgeving van Loosdrecht en Ankeveen. Gooise Meren en Wijdemeren gaan ook niet zoals andere jaren voorbereidingen treffen om het ijs in optimale staat te brengen. De gemeenten vinden een grote bezoekersstroom onwenselijk nu er tal van beperkingen gelden wegens de coronacrisis, lieten ze vandaag weten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het zal deze winter niet mogelijk zijn een schaatstoertocht te organiseren. In verband met COVID-19 heeft de veiligheidsregio Gooi-en Vechtstreek verboden een evenement, zoals een toertocht is, te houden. Als ijsclub zijn we erg teleurgesteld maar zullen ons houden aan dit verbod — Ankeveense IJsclub (@IJsclubAnkeveen) February 4, 2021

De Loosdrechtse, Kortenhoefse en Ankeveense Plassen zijn heel populair onder schaatsliefhebbers. De gemeente voorzien daarom een flinke toestroom van schaatsers en willen dat voorkomen. Er komen geen horecavoorzieningen bij het ijs en er worden geen extra parkeerplaatsen ingericht. Met de plaatselijke schaatsverenigingen zijn afspraken gemaakt over gecontroleerde toegang tot natuurijsbanen. Gemeenten en politie gaan handhaven als het toch te druk wordt in het plassengebied. Afsluiten van wegen is dan een optie.

Ministers over winterse pret (en ellende)

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) roept Nederlanders op extra voorzichtig te zijn dit weekeinde, met het extreme winterse weer dat op komst is. „Ga niet de weg op als dat niet hoeft. Zeker mensen zonder winterbanden op de auto”, benadrukt de bewindsvrouw. „Maar ook te voet. Zorg voor schoenen met een stevig profiel.”

Bij Rijkswaterstaat zijn „alle draaiboeken uit de kast gehaald” en zijn er 1200 mensen die ingezet kunnen worden. „Er zijn 546 strooiwagens, in twee uur tijd kunnen we 10.000 kilometer weg strooien. Alles is helemaal in paraatheid.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Luistertip: Gladheidscoördinator Jan Rients Slippens over onze voorbereiding op het komende #winterweer! ⛄️❄️ https://t.co/1xZDzdZ38x — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) February 5, 2021

Van Nieuwenhuizens ministerie bemoeit zich niet direct met de bereikbaarheid van de coronateststraten of de plekken waar vaccins worden gezet. Die locaties „liggen op gemeentegrond”, zegt ze. „Ook daar wordt met man en macht gewerkt om wegen zo goed mogelijk begaanbaar te houden, en ik ga ervan uit dat juist wegen van en naar teststraten extra in de gaten worden houden.” Wel staat Rijkswaterstaat paraat om gemeenten bij te staan, mochten die daar om vragen.

Wie van sneeuw- en ijspret wil genieten moet daarbij wel letten op de 1,5 meter afstand, waarschuwt justitieminister Ferd Grapperhaus. Die coronamaatregel is ook voor activiteiten die mensen buiten willen ondernemen een gegeven, zegt hij. Maar hij denkt dat de meeste mensen zich daar heel erg goed bewust van zijn.