5 films en series die in week 5 op Netflix verschenen: Firefly Lane en meer

Ook in de afgelopen week zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar Firefly Lane, Malcolm & Marie en Inferno.

Het is een week vol romantiek en vriendschap op Netflix, maar wel met de nodige problemen. In Firefly Lane volgen we twee hartsvriendinnen die nog wel eens botsen, In Malcolm & Marie zien we dat liefde alleen soms niet genoeg is om gelukkig te zijn en in The Last Paradiso krijgen we een onmogelijke liefde voorgeschoteld. Om al die gebroken harten te compenseren komt Netflix ook met de sci fi knaller Space Sweepers en Inferno.

Nieuw op Netflix in week 5

1. Firefly Lane (seizoen 1)

Serie

Genre: drama

De een is het aller populairste meisje op school en de ander het introverte meisje achterin de klas. Toch ontstaat er een onwaarschijnlijke vriendschap tussen Tully en Kate. De twee groeien groeien samen open en bouwen een onbreekbare band op. Al wordt deze zo nu en dan flink op de proef gesteld, uiteindelijk weten ze elkaar altijd weer te vinden. Kortom, een typische romantische Netflix-dramaserie over vriendschap. Niet bijster origineel, maar wel een recept voor succes.

2. Malcolm & Marie

Film

Genre: drama

Netflix heeft Hollywood omarmd, maar is er ook nog altijd voor liefhebbers van filmhuisfilms. Zo komt de streamingdienst nu met Malcolm & Marie. Een intieme en ontroerende dramaserie volledig in zwart wit. Zendaya en John David Washington spelen een jong stel dat van elkaar houdt, maar ook zo hun problemen hebben. Door onderhuidse irritaties en geheimen lijkt deze relatie gedoemd om te mislukken, maar beiden willen niet loslaten. Is liefde genoeg om bij elkaar te blijven?

3. The Last Paradiso

Film

Genre: romantiek

In de Netflix-film The Last Paradiso gaan we terug naar het Italië van de jaren ‘50. Hier volgen we Ciccio. Een bevlogen man die droomt van gerechtigheid. Als boer strijdt hij voor de arbeider en wil hun leefsituatie verbeteren. Deze strijd wordt alleen een stuk lastiger wanneer hij verliefd wordt op de dochter een landeigenaar. Een onmogelijke liefde die hem dwingt om een keuze te maken. Wat is belangrijker? Zijn droom, Of de vrouw waar hij al zijn hele leven naar op zoek is?

4. Space Sweepers

Film

Genre: actie/sci fi

Ter compensatie voor alle romantiek en drama komt Netflix ook met Space Sweepers. Een sci fi film vol actie. We gaan namelijk op pad met een viertal ruimtereizigers. Het is 2092 en ze verdienen hun geld door ruimtepuin te verzamelen en te verkopen (de strandjutters van de toekomst). Tijdens deze zoektocht naar waardevolle spullen vinden ze een mysterieuze humanoïde die een aantal gevaarlijke en vooral explosieve geheimen met zich meedraagt.

5. Inferno

Film

Genre: thriller

Netflix maakt niet alleen hun eigen films en series, de streamingdienst koopt ook regelmatig de rechten van andere grote titels. Zo staan sinds deze week alle Twilight Saga-films op Netflix, maar ook Inferno. Dit is de derde verfilming van een van de boeken van Dan Brown. In Inferno moet Robert Langdon de wereld weer eens redden van de ondergang. Hoe? Door een serie puzzels op te lossen en ondertussen te ontsnappen aan een duister genootschap.

