Demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge vertelden ons vanavond dat er versoepeld kan worden, anders is het niet vol te houden. Kappers mogen open, winkelen wordt makkelijker en middelbare en mbo-scholen openen langzamerhand. De avondklok blijft.

At least I will be able to teach online with manicured nails #persco #persconferentie pic.twitter.com/fhFUxn44sf

