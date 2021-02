Dit Japanse naaktfestival gaat ondanks corona gewoon door

Een kolkende massa naakte mannen in Japan verzamelen zich ieder jaar voor het ‘naaktfestival’. Dit heilige ritueel is een bijzondere aangelegenheid en gaat, ondanks corona, gewoon door.

Het naaktfestival, dat in het Japans Hadaka Matsuri heet, vindt plaats in een tempel op het eiland Honshu. Duizenden mannen komen hier iedere derde zaterdag van februari samen. De gelovigen dompelen zichzelf eerst onder in een fontein en zuiveren zichzelf. Daarna naderen ze de tempel gekleed in lendendoeken.

Ook corona in Japan

De massa duwt elkaar alle kanten op om zo heilige stokken te kunnen vinden. Deze stokken worden de menigte in gegooid en zouden geluk brengen. De persoon die een stok vindt, zou volgens de traditie een gelukkig jaar tegemoet gaan.

Opvallend is nu dat het festival ook dit jaar gewoon doorgaat. In Japan gelden, net als ik Nederland, strenge coronamaatregelen. Het aantal coronagevallen neemt af, maar in Tokyo geldt nog steeds een noodtoestand.

Bescheiden groep

Toch weigerden de heilige organisatoren het festival af te lassen. Dit jaar ging het niet om duizenden blote Japanners, maar groep van honderd jonge mannen. Normaal gesproken trekt dit spektakel rond de tienduizend deelnemers en ook nog een hoop publiek. De traditie is zo’n vijfhonderd jaar oud.

We wilden je het beeldmateriaal van deze bijzondere bijeenkomst niet onthouden. De op elkaar gepropte naakte mannen worden ook wel omschreven als een „kronkelende bal van vlees” of „menselijke wasmachine”.