Voor overprikkelde ouders, bel dit nummer en schreeuw door de telefoon

Thuisscholing, geen sportactiviteiten of pianoles en de kinderen de hele dag in de buurt. Het coronavirus maakt het voor ouders niet altijd even makkelijk. Daarom breidt de Oudertelefoon de keuzeopties uit. Wat dacht je van even lekker door de telefoon schreeuwen op metalmuziek?

De Kindertelefoon is waarschijnlijk bij veel mensen wel bekend. Maar door de komst van een wereldwijde pandemie zijn er meerdere doelgroepen die een hulplijn bellen. De Oudertelefoon is er speciaal voor, je raadt het al, overprikkelde ouders in deze tijd.

Meditatie- en schreeuwfunctie

Naast het traditionele gesprek met een vrijwilliger voegt de Oudertelefoon deze week twee bijzondere nieuwe belopties aan hun keuzemenu toe. Wat dacht je namelijk van een rustgevende meditatie voor papa? Of een potje lekker hard schreeuwen op metal muziek voor mama?

Volgens de initiatiefnemers van de Oudertelefoon hebben niet alle ouders zin in een goed gesprek. Nee, soms is het uiten van frustratie al voldoende en juist daarvoor lijkt de schreeuwfunctie een goed alternatief. Rolien Sandelowsky is oprichter en directeur van de Oudertelefoon en vertelt: „We merkten ook dat een heleboel ouders niet verlangen naar een dialoog, maar zich vooral even willen uiten.”

Oudertelefoon luisterend oor

Sinds maart vorig jaar is het telefoonnummer gratis en anoniem te bereiken voor ouders die hun hart willen luchten. De Oudertelefoon biedt een luisterend oor voor alle vragen, onzekerheden en worstelingen rondom opvoeding. Uit recent onderzoek is gebleken dat er tijdens de lockdowns meer kinderen mishandeld worden. Vorige week raadde demissionair minister Arie Slob Nederlandse ouders en opvoeders De Oudertelefoon aan, via een Kamerbrief aan de Tweede Kamer

Aan de andere kant van de lijn treft een beller professionals uit de zorg, onderwijs, pedagogiek of coaching. De dienst is bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 9.00 en 15.00 uur, en tussen 20.00 en 22.00 uur. Bellen gaat via 085 130 46 58. Liever via de chat in gesprek? Dat kan ook!