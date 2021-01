Slob: basisscholen en opvang vanaf 8 februari open

Vanaf 8 februari gaan de basisscholen en kinderopvang weer open. Dat hebben onderwijsminister Arie Slob en minister Wouter Koolmees (Kinderopvang) gezegd na corona-overleg op het Catshuis. Wel zal er in het onderwijs gewerkt worden met sneltesten, meldt Slob.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft gezegd dat het verantwoord is om kinderen weer fysiek naar school te laten gaan, benadrukt de onderwijsminister. Maar hij begrijpt de zorgen van leraren en ouders. Het is dan ook belangrijk dat het heropenen van de basisscholen zorgvuldig gaat. Als een kind in de klas positief getest is, moeten alle leerlingen vijf dagen in quarantaine. Bij leraren worden sneltests ingezet.

Veel mensen op sociale media zijn het absoluut niet eens met dit besluit. Daarom is #scholendicht trending. Volgens veel mensen zal het openen van de basisscholen de coronacrisis nog langer laten duren.



Sommige leerkrachten laten ook weten dat zij staken, volgende week. Ze zijn niet van plan om fysiek les te geven.



Thuiswerken

Dat de kinderopvang open gaat, betekent niet dat ouders weer op kantoor moeten gaan werken. Zij moeten juist thuis blijven werken als dat kan, benadrukte Koolmees. Vandaag overlegden betrokken ministers op het Catshuis over over de scholen maar ook andere maatregelen, zoals de avondklok.

Speciaal onderwijs kan ook weer fysiek gegeven worden, maar middelbare scholieren moeten het nog even met online onderwijs doen. Over verspreiding van het coronavirus onder oudere leerlingen krijgt het kabinet nog aanvullende informatie. De buitenschoolse opvang blijft voorlopig ook nog dicht, behalve de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep.

CNV: openen basisscholen leidt tot chaos

Ook CNV Onderwijs vindt het heropenen van basisscholen geen goed idee. Volgens de vakbond zal dat leiden tot chaos, zonder een concrete veiligheidsaanpak voor personeel. De vakbond dringt aan op harde en concrete toezeggingen over verscherpte veiligheidsmaatregelen zoals testen, beschermingsmiddelen en vaccinaties, vóórdat het primair onderwijs weer heropend wordt.

„Zo niet dan voorzien we een chaos door lokale uitbraken waar niemand bij gebaat is”, reageert CNV. „Hoewel het er niet op lijkt dat de pandemie in een rustiger vaarwater is gekomen, worden de nadelen van fysiek gesloten basisonderwijs te groot geacht. We komen van de regen in de drup als de besmettingen ook onder docenten toenemen en daardoor klassen naar huis worden gestuurd”, meldt onderwijsbond CNV.



3714 positieve tests

Het kabinet heeft hoogstwaarschijnlijk besloten de scholen te openen omdat het aantal positieve tests blijft dalen. Vandaag meldde het RIVM 3714 nieuwe coronagevallen. Dat is het laagste aantal in tijden.

In de afgelopen zeven dagen zijn 29.887 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 4270 positieve tests per etmaal. Dat gemiddelde daalt al een tijd.

Het aantal sterfgevallen steeg met 40, tegen 88 gisteren. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in die 24 uur zijn gestorven.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 980.000 Nederlanders positief getest. Volgende week kan het miljoenste geval worden vastgesteld. Op één na bedraagt het aantal sterfgevallen 14.000.

