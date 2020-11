Vijftien kids per dag bellen Kindertelefoon over huiselijk geweld

De Kindertelefoon werd in de eerste coronamaanden vaak gebeld. Zo belden per dag alleen al gemiddeld vijftien jongeren over huiselijk geweld.

In de maanden april, mei en juni voerde De Kindertelefoon aanzienlijk meer gesprekken over huiselijk geweld, incest en verwaarlozing dan eerder. In die maanden zaten heel veel mensen – en door gesloten scholen ook hun kroost – door het coronavirus thuis. Kinderen die met de Kindertelefoon contact opnamen voelden zich in hun eigen omgeving vaak niet altijd gehoord of serieus genomen. Dit blijkt uit recent onderzoek van de ‘beldienst’ op basis van chats en forumtopics. Dit maakte De Kindertelefoon vanmorgen bekend, juist in de Week tegen Kindermishandeling.

Meisjes (13-15) bellen Kindertelefoon het meest

In 2020 namen kinderen tot nu toe gemiddeld vijftien keer per dag contact op over huiselijk geweld, vijf keer over incest en twee keer over verwaarlozing. Meisjes in de leeftijdsgroep 13 tot en met 15 jaar belden en chatten hierover het vaakst. De meeste gesprekken over deze thema’s werden gevoerd in de maanden april, mei en juni. Dit waren substantieel meer gesprekken dan in dezelfde maanden in 2019 en 2018.





Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Nederland groeien meer dan 100.000 kinderen op in een onveilige gezinssituatie. Nu de ‘donkere dagen’ in december en… Posted by De Kindertelefoon on Monday, November 16, 2020

Kinderen ervaren een drempel om te vertellen over hun onveilige thuissituatie, zegt Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon. „Veel kinderen kampen met gevoelens van angst, verdriet, schaamte en machteloosheid. Vaak doen ze bij ons voor de eerste keer hun verhaal. Uit een steekproef blijkt dat ruim 40 procent van de kinderen die contact met ons opnam al iemand in vertrouwen had genomen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een vriend, mentor of familielid. Helaas blijkt dat ruim 1 op de 3 zich daarbij niet gehoord of serieus genomen voelt.”

Onderzoek Kindertelefoon

Het onderzoek van De Kindertelefoon laat ook zien dat kinderen verschillende gevolgen kunnen ervaren door huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo praten zij over onzekerheid, concentratieproblemen op school en slaapproblemen. Ook geven kinderen in chats aan last te hebben van depressieve gevoelens (9 procent) en te kampen met gedachten aan zelfdoding (13 procent).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kindermishandeling lijkt misschien een ver-van-je-bed-show, maar dat is het niet altijd. Hoe groot is het probleem eigenlijk in Nederland?👇🏼 #weektegenkindermishandeling #lerenvanelkaar @WeektegenKM pic.twitter.com/48f83JJmlt — Fier (@Fier_NL) November 17, 2020

Om inzicht te krijgen in het thema kindermishandeling heeft De Kindertelefoon geanonimiseerde chats en forumtopics uit 2020 onderzocht. In totaal werden bijna 3.500 casussen bekeken: 3.200 chats en 255 forumtopics. Omdat kinderen bij De Kindertelefoon in vertrouwen praten zijn de geanalyseerde data en gesprekken nooit te herleiden naar personen. Hier kun je meer lezen over het onderzoek.

Vertrouwelijk praten

De Kindertelefoon is voor kinderen van 8 tot 18 jaar die gratis en vertrouwelijk kunnen praten over onderwerpen die ze niet durven, kunnen of willen bespreken in hun eigen omgeving. Speciaal opgeleide vrijwilligers voeren gesprekken via telefoon en chat. Ook heeft De Kindertelefoon een drukbezocht forum waar jongeren elkaar, op een veilige plek, kunnen helpen.

Denk je aan zelfmoord of heb je nu hulp nodig? Chat of bel 113 of gratis 0800-0113.

Lees ook: Kindertelefoon staat roodgloeiend