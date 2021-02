Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft beroep aangetekend tegen zes uitspraken in snelrechtzittingen tegen mannen die betrokken waren bij de rellen op het Museumplein. Het OM vindt in alle gevallen de opgelegde straffen te laag.

Afgelopen vrijdag kreeg een 36-jarige man uit Almere een maand voorwaardelijke celstraf en een werkstraf van 120 uur, voor een karatetrap die hij op 17 januari uitdeelde tegen het schild van een ME’er. De eis was vijf maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.

Hoger beroep OM



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het OM heeft hoger beroep ingesteld in de zaken betreffende de rellen op het Museumplein die afgelopen vrijdag en afgelopen maandag op snelrechtzitting werden behandeld. https://t.co/3ca2mi2FAA Via @OM_Amsterdam — Openbaar Ministerie (@Het_OM) February 4, 2021

Ook heeft het OM hoger beroep ingesteld in de vijf zaken die afgelopen maandag in een snelrechtzitting werden behandeld. Deze mannen werden alle vijf verdacht van openlijke geweldpleging tijdens de rellen op het Museumplein op 24 januari. De officier had tot vier maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist, de rechtbank veroordeelde de vijf tot lagere straffen.

Deze zaken dienden tegen een 46-jarige man uit Schiedam, een 30-jarige inwoner van Medemblik, een 26-jarige inwoner uit Hoofddorp, een 22-jarige inwoner uit Den Haag en een 24-jarige man uit Ridderkerk.