Nieuwe ‘handige’ schoen van Nike oogst veel lof

Deze week bracht Nike een nieuwe sneaker uit: de GO FlyEase. Op social media wordt de sneaker met applaus onthaald vanwege het handigheidje voor mensen met een beperking.

Om de schoen aan en uit te doen, heb je namelijk geen handen nodig. Je stapt er zo in, en doet ze met behulp van je andere voet ook zo weer uit. Eigenlijk een soort Crocs qua gemak, maar Nike qua stijl en uiterlijk. Je veters strikken, je voet in je schoen krijgen of ze uitdoen is namelijk niet zo makkelijk als het (voor sommige mensen) lijkt. Mensen met een beperking hebben daar vaak veel last mee. Juist die mensen prijzen Nike om het innovatieve idee.



These would be great for people who are disabled etc less hassle, easier to put on/take off https://t.co/dP8fd1SOL6 — 🍍❤Hoesephine❤🍍 (@Josephine_KK) February 2, 2021

„Elk klein stukje zelfstandigheid telt”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Annette wil de schoenen cadeau doen aan haar moeder: „Mijn moeder zou deze schoenen te gek vinden! Het is moeilijk voor haar om schoenen aan te doen zonder hulp, ze kan zich niet naar beneden buigen en de kans dat ze valt is groot.”



My mom would LOVE these cool shoes! She struggles to put on shoes without assistance- she cannot bend down and is a fall risk so she needs stability (and style!). @Nike where can I find the Nike Go Fly Ease for my sweet mom? I would love to give her some independence! 💜 — Annette Conlon Ⓥ (@annetteconlon) February 3, 2021

‘Maanden wachten’

Maar mensen zien ook haken en ogen aan de schoen. Niet het ontwerp of de stijl ervan, maar de manier waarop Nike ze lanceert. Ze zijn namelijk eerst beschikbaar voor Nike-leden. Zij hebben zich via de app aangemeld en krijgen speciale toegang tot de schoen. Dat is niet helemaal eerlijk, menen sommige mensen. „Ik hoop dat jullie ervoor zorgen dat mensen met een beperking niet maanden hoeven te wachten totdat ze de schoenen kunnen bestellen”, zegt Ciara.

Volgens haar is de kans groot dat mensen zonder beperking ervoor zorgen dat de schoen snel uitverkoopt. „Ik zou het geweldig vinden om zelf mijn schoenen aan te kunnen doen.”



@Nike I hope you make sure that people with diverse abilities won't have to wait months to get the #GoFlyEase just because able-bodied people have bought up the stock. I would ❤ to be able to put on runners by myself. The smallest moment of independence matters! #InclusiveDesign — Ciara McManus (@PurpleCiwi) February 3, 2021

„Nu mijn rug pijn doet zijn deze perfect. Maar ja, deze zijn alleen voor een paar beroemdheden met een uitnodiging”, schrijft Merry.



With the back out of whack these are perfect for me now.

Nike Go FlyEase Hands-Free Shoe

But alas these are only for select celeb invitees. pic.twitter.com/c9IgHwDc9x — merry barua (@merrybarua) February 3, 2021

Hersenschade

Nike heeft de schoen ontworpen samen met iemand met een beperking. In 2012 schreef de Amerikaanse Matthew Walzer, die geboren werd met hersenschade, een brief aan Nike. Hij vroeg daarin om ook voor hem – en mensen zoals hem – een schoen te ontwerpen, die makkelijk is om aan te doen. De brief kwam terecht bij Nike-designer Tobie Hatfield, die al even bezig was met het ontwerp van een zelfsluitende schoen voor atleten. Samen met Walzer werkte hij aan de handenvrije sneaker voor een breder publiek, met de GO FlyEase als resultaat.

In het midden van de schoen zit een scharnierstuk, waardoor de schoen gemakkelijk open gaat. Dat doe je door met je andere voet op de hiel te staan. Dankzij een extra uitsteeksel haal je je voet er makkelijk uit, en stop je ‘m, als je moet gaan, er weer gemakkelijk in. Dankzij een elastiek in het midden gaat de schoen dan soepel weer dicht.



