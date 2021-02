Deze stratenmaker bedacht de veelbesproken advertentie én Relschopper-bier

Ere wie ere toekomt: Ewald van der Burg, stratenmaker uit het Brabantse Dussen, is het creatieve brein achter de veel besproken Facebookpost, waarin relschoppers werden gezocht om stenen te gooien. En nu heeft hij ook nog eens een nieuw bier bedacht. Drie keer raden hoe het gaat heten.

Vorige week brachten we het verhaal over het Brabantse bouwbedrijf met de ludieke Facebookpost waarin relschoppers werden gezocht. Metro kreeg daarna een aantal mails van oplettende lezers, want die originele tekst was dus eigenlijk van Ewald van der Burg uit Dussen, die het bericht als eerste schreef en op zijn eigen Facebook plaatste, waarna het heel vaak werd gedeeld… De rest is geschiedenis.





Voor alle stenengooiers ( relschoppers )Ik zoek nog een aantal oppermannen! Het heeft veel voordelen. Namelijk: – je… Posted by Ewald van der Burg on Monday, January 25, 2021

Steengoed

„De originele tekst komt toch écht bij mij vandaan.” Van der Burg is eigenaar van VDB Tuinservice. Een hoveniersbedrijf, maar 80 procent van de werkzaamheden van het bedrijf ligt in de wegenbouw. „Ik zag vorige week bij Jinek beelden van die jongens die zo snel stenen van de grond raapten en toen kreeg ik die ingeving. Zulke jongens mogen wel bij mij stenen komen gooien!”

Hij had de tekst binnen vijf minuten bedacht en het op Facebook gezet. „‘Morgen zit ik bij Jinek’, zei ik nog gekscherend tegen m’n vriendin. Als grapje, hoor.” Het liep anders en een collega uit Breda haalde het nieuws, die het bericht met een paar aanpassingen op de Facebookpagina van zijn bedrijf had geplaatst, omdat hij het zo’n steengoede tekst vond.

Positieve aandacht

Van der Burg is daar totaal niet boos over, vertelt hij Metro bijna een week later en hij wil de stratenmaker verder ook helemaal niet de grond in boren. „Het is gewoon een beetje jammer dat ik al die publiciteit heb gemist, al was het me daar toch al niet om te doen. Uiteindelijk willen we allebei hetzelfde: wat meer positieve aandacht voor ons vak.” En daar heeft hij nu een nieuw plannetje voor gesmeed, waar hopelijk heel gauw op én mee geproost kan worden.

De hovenier slash stratenmaker is er een van het creatieve soort, dus toen zijn zwager een paar dagen geleden bij hem kwam met de vraag of hij biertjes wilde kopen voor het goede doel, liet het eureka-moment niet lang op zich wachten. Of het ‘biereka-moment’. „Ik dacht: ik koop een heel vat en maak er eigen bier van.” De Relschopper. Niet om te gooien, maar om te drinken, „en het ligt niet als een steen op de maag! Klinkt best goed, toch?”.





DE RELSCHOPPER 🍺 Wij zijn bezig om een biertje op de markt te brengen met een lokale brouwerij! Wij zijn positief… Posted by Ewald van der Burg on Sunday, January 31, 2021

De Relschopper

Van der Burg is nu druk in gesprek met een paar lokale brouwerijen om te kijken of ze een bestaand biertje een nieuw etiket geven óf een heel eigen bier gaan brouwen. Twee dingen weet hij in elk geval zeker: dat bier gaat er komen, „ik ben een doorpakker” en de opbrengst gaat naar het goede doel: vakanties voor kinderen met een beperking. Ja, Ewald van der Burg is een sociale jongen. Hij zet zich in voor mensen met een beperking en doet graag iets goeds. Of om maar in het stenenjargon te blijven: hij draagt graag z’n maatschappelijke steen bij. Én hij houdt wel van een biertje op z’n tijd, dus als je een en ander met elkaar kunt combineren, ontstaat al gauw een win-winsituatie.

Hoe smaakt De Relschopper

Hij moet even nadenken over de vraag hoe De Relschopper moet gaan smaken. „Dat vraag ik mezelf ook de hele tijd af”, lacht hij door de telefoon heen. „Ik denk neigend naar een tripel. Een stevig biertje, met een zachte nasmaak.” Of stoer en een beetje zoet. Net als hij zelf soms? Daar moet hij nog harder om lachen. „Ja, nou ja, misschien een beetje, ja.” Belangrijkste is om met De Relschopper op een positieve manier aandacht vragen voor z’n vak en het lijkt hem een mooi momentum nu. „Veel mensen hebben nog altijd een verkeerd beeld van ons. Alsof we allemaal grofgebekte rouwdouwers zijn, terwijl er eigenlijk helemaal niet zoiets bestaat als een stereotype stratenmaker, dat zie je al wel aan mij.”

Reacties

Of er ten slotte nog reacties zijn gekomen op zijn stenengooiers-oproep? Nee, helaas, maar iedereen is nog altijd welkom. En niet alleen relschoppers, ook herintreders en mensen met een beperking, wil hij er graag nog even aan toe voegen. Het is rammend hard werken, vaak zes dagen per week, maar het is zó’n mooi vak, verzucht de sympathieke stratenmaker uit Dussen. „We beginnen altijd vanuit het niets, of met een grote bende. En als we dan klaar zijn, zien we omaatjes die weer met hun rollator over straat kunnen lopen. Het draait allemaal om een mooi eindbeeld, en dat maken wij.”

