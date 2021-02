Herkenbaar? Deze dingen zeiden onze ouders ‘vroeger’ tegen ons

Tijden veranderen en gelukkig maar. Er zijn van die uitspraken die onze ouders vroeger gebruikten, maar die je nu echt niet meer naar het hoofd van je kind zou willen slingeren.

Maar natuurlijk ontglipt iedereen er weleens eentje… In een reflex.

Dingen die ouders vroeger zeiden

Weet jij nog wat de meest gevierde uitspraken van ouders waren? Zo niet, bekijk dan onderstaand lijstje. Een aantal is vast herkenbaar. Je hoorde ze elke week wel een keer voorbij komen, maar meestal kon je er geen fluit mee. Laat staan dat je van sommige zinnen de context begreep. Een redacteur vroeg in het rond, onder meer in de vriendenkring en kwam tot niet minder dan negentien ‘beroemde’ uitspraken van ouders.

1. ‘Doe de deur achter je dicht, je bent toch niet in de kerk geboren?’

Dat hoorde ik minimaal een keer per dag. Dus deed ik die deur maar weer dicht, want ja: ik was in het ziekenhuis geboren. Maar wat het verschil met de kerk was, geen idee.

2. ‘Het is hier toch zeker geen hotel?’

Die begon ik pas echt te begrijpen, toen ik student was, elk weekend terug naar huis ging en me daar met een kom chips op de bank parkeerde. Maar mijn ouders bezigden deze uitspraak al toen ik daar geen snars van snapte.

3. ‘Eet je wortels eens op, daar krijg je goeie ogen van’

Ben ik heel vaak ik getrapt en tóch heb ik een bril. Dus.

4. ‘Niet te lang in de spiegel kijken, dan blijft je gezicht zo staan’

Doodeng. En geen idee waarom mijn moeder dat zei. Ze zei het ook als ik het rond middernacht deed. En dus durf ik nog steeds niet in de spiegel te kijken als ik de kerkklok twaalf uur hoor slaan. Stel je voor.

5. ‘Zeg, het geld groeit toch niet op mijn rug’

Vaak gehoord in de speelgoedwinkel. Of op vakantie. Of nou ja, op heel veel plekken eigenlijk.

Ouders en vragende kinderen

6. ‘Kinderen die vragen, worden overgeslagen’

‘Waarom dan?’ poogde ik op deze uitspraak nog wel eens te vragen, maar voor het antwoord van mijn moeder verwijs ik naar punt 8.

7. ‘Honger? De kinderen in Afrika, díe hebben pas honger’

‘Mááám ik heb honger!’ Trek heb je. Geen honger. En dan volgde er dit antwoord en was de kous af.

8. ‘Waarom? Waarom, zijn de bananen krom’

En zo heb ik heel veel urgente, prangende, steekhoudende waarom-vragen eigenlijk nooit een goed antwoord gekregen.

9. ‘Wat nou, hey? Hey, daar maken ze besseme van’

Deze is Limburgs. Besseme, dat betekent: bezems. Dus: van hooi maken ze bezems. Dus als ik riep: ‘Hey pap, mag ik tv kijken?’, dan kreeg ik eerst altijd dat antwoord.

10. ‘Als het klokje in Rome twaalf uur slaat, blijf je scheel kijken’

Deze werd vaak bij een vriendin van mij thuis gebruikt. Geen idee waar dit over gaat, maar vast zoiets als punt 4.

Kofferbak vol op vakantie

11. ‘Beter mee verlegen, dan om verlegen’

En dus sleepten we onze hele inboedel mee op vakantie. Want je weet maar nooit wanneer je iets nodig hebt.

12. ‘Kan-nie ligt op het kerkhof en wil-nie ligt ernaast’

Ook zowat. Niet zeiken, maar poetsen. Dat werk.

13. ‘Dat lust ik niet? Lussen hangen in de bussen’

Dus at je het maar op. Vooral die wortels. Want daar kreeg je dan weer goeie ogen van.

14. ‘Als je nu niet luistert, dan zwááit er wat’

Gek, die hoorde ik vaker dan mijn zusje. Ik was er ook altijd heel bang voor, voor dat gezwaai. Maar wát het nou precies was?

15. ‘De kinderen in Afrika zouden er een moord voor doen’

En dus knaagde ik die spruiten en witlof maar weer weg.

Gevleugelde uitspraak

16. ‘Van korstjes krijg je borstjes’

Een veel gevleugelde uitspraak in het gezin van een goede vriendin. Aan haar voorgevel te zien, heeft ze die korstjes altijd braaf opgegeten.

17. ‘Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’

Mijn hemel, hoe vaak ik dát niet gehoord heb. Als schoenen niet lekker zaten. Als ik haarpijn had van een strakke staart. Ik werd er niet bepaald mooier van, op dat moment.

18. ‘Melk is goed voor elk’

Ja, wie is er niet groot mee geworden? Met die witte motor?

19. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En die van gaan is nu gekomen.

Zo, een mooiere afsluiter van dit stukkie is er niet toch?