Franse ministers boos om vegetarische schoolmaaltijden

Het plan om op scholen in de Franse stad Lyon alleen nog maar vegetarische schoolmaaltijden te serveren, valt niet niet goede aarde bij veel Franse ministers. Ze zijn boos op het plan van burgemeester Gregory Doucet (Groenen) en dat zorgt voor verhitte debatten.

Volgens de burgmeester van de stad is voor het plan gekozen om gezondheidsredenen, maar het voornemen voor de vegetarische maaltijden schiet in het verkeerde keelgat bij een aantal ministers. „Laten we ermee ophouden ideologie op de borden van onze kinderen te scheppen”, twittert landbouwminister Julien Denormandie. Kinderen moeten voedsel krijgen dat ze nodig hebben om te groeien en daar hoort vlees volgens hem bij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Arrêtons de mettre de l’idéologie dans l’assiette de nos enfants ! Donnons-leur simplement ce dont ils ont besoin pour bien grandir. La viande en fait partie. J’ai saisi le Préfet du Rhône. https://t.co/Kiw0v5ZaNC — Julien Denormandie (@J_Denormandie) February 21, 2021

‘Schandalige ideologie’

En ook minister van Binnenlandse Zaken, Gérals Darmanin, ziet geen brood in het plan van de burgemeester. Hij serveert de plannen op Twitter af als ‘een schandalige ideologie’. Hij vindt het ‘moralistische en elitaire beleid’ van de Groenen een ‘onaanvaardbare belediging’ voor de boeren en slagers. De kwestie ligt nu op het bordje van het regiobestuur, in opdracht van de landbouwminister.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En plus de l’insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français, on voit bien que la politique moraliste et élitiste des « Verts » exclut les classes populaires. De nombreux enfants n’ont souvent que la cantine pour manger de la viande… Idéologie scandaleuse. https://t.co/gFGf0JWZKn — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 20, 2021

Vis en eieren

De stad Lyon, met meer dan een half miljoen inwoners, kwam met de (tijdelijke) plannen vanwege de coronapandemie. De maaltijden bevatten overigens wel vis en eieren. Onderwijswethouder Stéphanie Leger stelt dat een vleesloze maaltijd de beste optie is om geen kinderen uit te sluiten. Zij zei erbij dat het een tijdelijke maatregel is die vorig jaar ook al een paar maanden van kracht was.