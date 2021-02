Guido Weijers blikt terug op proefevenement: Hopen dat het iets oplevert

Guido Weijers trad gistermiddag op voor een zaal van 500 mensen. Hij blikt op het proefevenement in het Beatrix Theater in Utrecht terug: „De honger was groot. Nu maar hopen dat het zin heeft.”

Het proefevenement werd gisteren georganiseerd door Fieldlab. Een reeks aan entertainmentproeven en voetbalwedstrijden met publiek moet duidelijk maken of er ondanks corona weer meer kan. De 500 toeschouwers werden vooraf allemaal getest. Metro was een van de deelnemers en dat verslag lees je hier.

Guido Weijers voelde de honger

Na afloop van zijn Masterclass Geluk sprak Metro met Guido Weijers over de bijzondere dag.

Heb je genoten?

„Ja, maar ik denk het publiek helemaal. Mensen waren hier echt aan toe, dat was te voelen. Ze hadden honger naar een middagje uit. Maar goh, die opkomst alleen al. Dat was geweldig.”

Er werd hard gelachen, maar het was soms ook muisstil. Denk je dat de mensen zich in hielden met hoesten?

„Normaal hoor je vanuit de zaal wel meer gekuch. Maar eigenlijk is dat niet goed. Als je echt de aandacht van de mensen hebt, vergeten ze te hoesten.”



De honger in de zaal was enorm.

„Nou en of. Je wilt niet weten hoeveel appjes ik vandaag van collega’s heb gekregen. En ook van mensen uit theaters die ik ken. Ze bleken allemaal in de zaal te zitten. Ik had dat niet verwacht en het ontroert me. De theaterwereld vond dat men hierbij moest zijn, om iets bij te dragen. Dat geeft de honger aan.”

Van alleen naar proefevenement met 500 toeschouwers

Vond je 500 mensen voor je neus ‘gek’ in deze tijden? Het zag er zo vol uit.

„Ik ben veel vollere zalen gewend en dat bedoel ik niet arrogant. Eigenlijk hoort hier gewoon 1500 man te zitten. Maar ja, als ik het vergelijk met eergisteren. Toen stond ik in mijn eigen kamer een webinar te doen… Die 500 zijn we niet meer gewend, maar dat zou normaal moeten zijn.”

Kwam het toch een beetje in de buurt van hoe het voor corona was?

„Ja, ik heb gewoon mijn voorstelling kunnen doen. Ik had niet het idee dat mensen minder lachten bijvoorbeeld. Het was wel fijn om de Masterclass Geluk te doen in plaats van een cabaretshow. Want stel dat mensen in de zaal zich wel hadden ingehouden, dan had ik nog steeds een verhaal dat staat. Het ging niet alleen om de humor. Het was mijn veilige keuze, maar gelukkig werd er veel gelachen.”

Je hoefde de boel niet extra op te zwepen?

„Nee, maar dat bedoel ik ook met die honger. Men wilde ervoor gaan vandaag.”



Dat juist jij mocht optreden, gaf dat extra druk?

„Nee, ik heb gewoon gespeeld zoals ik altijd zou spelen. Je hoopt wel dat het goed gaat, natuurlijk. Vanaf de eerste twee grappen was het gelukkig al goed. Ik voel me ook niet uitverkoren, want ik heb Fieldlab zelf opgebeld. Ik heb gezegd: als jullie iets gaan testen, dan bied ik belangeloos mijn medewerking aan. Doe ermee wat je wilt. Uiteindelijk zijn we hier iets unieks gaan doen. Nu maar hopen dat het iets oplevert.”

Het geluk van Guido Weijers

Heeft het optreden nog bijgedragen aan je eigen geluksgevoel?

„Mijn korte termijn-geluk steeg. Waar ik echt gelukkiger van zou worden, is als deze dag zin heeft. Ik mag dankbaar zijn dat ik iets mag doen wat de evenementenbranche hopelijk iets oplevert. Als ik alleen maar eenmalig had mogen optreden, dan was ik daar niet gelukkiger van geworden.”

Zie je enig perspectief voor je branche?

„Ik hoop dat de uitslagen van dit onderzoek het perspectief zijn. Maar ook de zomer die eraan komt en ook alle andere ontwikkelingen waardoor cijfers misschien dalen. Ik heb twee weken geleden met minister Hugo de Jonge gezoomd. Ik heb gezegd dat het wel heel zonde zou zijn als de uitkomsten van dit proefevenement niet worden meegenomen in zijn beleid. Ik kreeg natuurlijk een heel politiek antwoord. Dat de wil er wel is. Ik ben zelf vrij kritisch op de coronamaatregelen, maar ik wil ook naïef blijven. Ik wil ook geloven in wat ministers zeggen. Je kunt ook thuis blijven zitten en roepen dat Den Haag kut is, maar je kunt ook zeggen: we doen dit samen.”

Geluk als onderdeel van opleidingen

Je sprak je verbazing uit over het feit dat studenten misschien colleges in theaters kunnen krijgen. Je zei: Blijkbaar zijn de theaters dus veilig. Minister van Onderwijs Van Engelshoven zat in de zaal. Heb je het er met haar nog over gehad?

„Zeker! Buiten dat denk ik dat alle hbo-scholieren en studenten van universiteiten nu maar lessen over geluk moeten krijgen. Eigenlijk is het gek dat we op school nooit iets over geluk leren, maar wel wat de hoofdstad van Azerbeidzjan is. Juist in deze tijd is geluk een wezenlijk onderdeel van het leven.”

Hoe kijk je naar het steunpakket van de overheid voor de cultuursector? Vind je dat aan de lage kant?

„Weet je: ik heb liever dat ik zoals vandaag word beoordeeld op veiligheid, dan dat ze me geld geven. Ik werk liever voor mijn geld. Steunregelingen zijn heel leuk hoor, maar zelf krijg ik het niet. Ik ben webinars gaan geven en draai nog een beetje omzet. Dat doe ik graag en veel liever dat dan niets doen. Je hoeft met mij geen medelijden te hebben. Ik denk wel dat iedereen die geen buffer heeft, die misschien net op het punt van doorbreken stond, de meeste pijn heeft. Als er voor die mensen steun is, heel graag.”