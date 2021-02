Britten gaan mensen besmetten met coronavirus voor nieuw onderzoek

In het Verenigd Koninkrijk gaan ze burgers expres besmetten met het coronavirus. Dat klinkt heel gek, want ze zijn net zo lekker aan het vaccineren. Maar die mensen besmetten ze niet zomaar; het is voor een nieuw onderzoek.

Het VK is het eerste land ter wereld dat dat gaat doen. Uit het onderzoek moet blijken wat het virus bij een mens aanricht. Het gaat om maximaal negentig vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. De proef begint komende maand met de gezonde vrijwilligers. Ze worden aan het virus blootgesteld in een „veilige en gecontroleerde omgeving”, meldt de Britse regering die 33,6 miljoen pond (38,6 miljoen euro) in het project steekt.

Immuunsysteem

Het onderzoek moet onder meer inzicht bieden in hoeveel virusdeeltjes nodig zijn om iemand te besmetten. Ook hopen onderzoekers meer zicht te krijgen op hoe het immuunsysteem reageert op een coronabesmetting en welke factoren een rol spelen bij de verspreiding van het virus. Zo kijken ze hoe besmette personen virusdeeltjes verspreiden.

De regering zegt dat op een later moment mogelijk ook vaccins die in ontwikkeling zijn worden toegediend aan vrijwilligers, die daarna worden blootgesteld aan het virus. Zo kan worden gekeken welke middelen het meest effectief zijn. De ontwikkeling van die vaccins zou dan versneld kunnen worden.

15 miljoen mensen gevaccineerd tegen coronavirus

Ruim 15 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels al gevaccineerd tegen het coronavirus. Ruim 530.000 mensen hebben zelfs al de tweede prik gehad, en zijn dus geheel beschermd. De volgorde van vaccineren bij onze overburen is ongeveer gelijk aan dat van ons. Zo kregen als eerst medewerkers van verpleeghuizen de prik, daarna mensen van boven de 80 en ‘frontline’ zorgmedewerkers. Dat zijn zorgmedewerkers die in direct contact staan met coronapatiënten.

Het Verenigd Koninkrijk is nu een van de landen waar de meeste mensen gevaccineerd zijn, gebaseerd op percentages van de totale bevolking. Israel gaat nog steeds aan kop, 78,09 procent van de bevolking is daar ingeënt tegen het coronavirus. Dan volgen de Verenigde Arabische Emiraten met 52,56 procent en dan het VK met 23,75 procent.

Van 0,8 naar 3,64 procent gevaccineerden

En hoe gaat het inmiddels bij ons? Een tijd lang stonden we namelijk vrijwel helemaal onderaan de lijst, met alleen Bulgarije onder ons. Dat kwam omdat wij als een van de laatste EU-landen begonnen met inenten tegen het coronavirus. Uit cijfers van Our World in Data blijkt dat we al een stukje zijn opgeschoten. We staan net onder België, Frankrijk en Tsjechië. Inmiddels is 3,64 procent van de bevolking gevaccineerd.

Dat lijkt weinig, zeker vergeleken met Israël en het Verenigd Koninkrijk. Maar we lopen onze achterstand in. Eind januari was nog maar 0,8 procent van de Nederlanders gevaccineerd.



