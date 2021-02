Nieuwe routekaart coronamaatregelen: hoe ziet die eruit?

De regionale aanpak van het coronavirus keert met een nieuwe routekaart weer terug. Eerder stapte het kabinet juist van deze aanpak af omdat het niet goed werkte.

Het kabinet presenteerde de routekaart voor coronamaatregelen vanavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Dat gebeurde bij monde van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, oftewel onze ‘coronaminister’.

Routekaart met vier niveaus

De nieuwe kaart kent vier niveaus, van laag naar hoog: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. De maatregelen worden steeds verder aangescherpt. Wel geldt in alle fases een alcoholverbod in het openbaar van middernacht tot 06.00 uur.

Als er twee of minder regio’s het niveau ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’ bereiken kunnen er regionaal maatregelen worden genomen. Die worden dan wel landelijk vastgesteld.



Heel fijn dat de scholen weer opengaan. Zo belangrijk om te voorkomen dat kinderen teveel vertraging oplopen. Belangrijk om nu met een voorspelbare routekaart ook meer perspectief te bieden. Snel proeftuinen voor evenementen, snel meer vaccineren.#persconferentie — Rob Jetten (@RobJetten) February 2, 2021

Te hoge besmettingsaantallen voorkomen

De nationale aanpak gaat gelden als de situatie in drie of meer regio’s als ‘ernstig’ of ‘zeer ernstig’ gekwalificeerd kan worden. Dat moet voorkomen dat de besmettingsaantallen verder oplopen en ziekenhuizen het te druk krijgen.

Het onderwijs en de kinderopvang worden zoveel mogelijk gespaard. Op alle niveaus wil het kabinet het leren door laten gaan. Alleen als de hoogste schaal is bereikt wil het kabinet verzwaringen toepassen zoals het verminderen van fysiek onderwijs.



Ze passen die routekaart net zo makkelijk aan als de nieuwe rekenmethode voor de prikken. Het wordt nooit meer normaal! Ik wordt hier zo depresief van! — Caja NoortπŸ‡³πŸ‡± (@NoortCaja) February 2, 2021

Routekaart hard voor de horeca

De horeca krijgt direct vanaf het niveau waakzaam met maatregelen te maken. Restaurants en cafΓ©s moeten dan om middernacht de deuren sluiten. Nachtclubs en disco’s moeten in alle vier fases dicht blijven.

De omstreden avondklok staat ook in de routekaart. Die zal alleen in de laatste fase mogelijk als verzwaring worden ingezet.

Er staat ook voor elke fase in beschreven wanneer op- of afgeschaald moet worden.



Kabinet vraagt weer advies over coronamaatregelen

Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team (OMT) opnieuw om advies over β€žhet hele pakket aan maatregelen”, waaronder de avondklok. Die loopt vooralsnog af op woensdag 10 februari om half vijf ’s ochtends.

Het nieuwe OMT-advies wordt eind deze week verwacht, zei demissionair premier Mark Rutte vanavond tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Op 23 februari komt er een nieuw weegmoment voor het kabinet en volgt er meteen een nieuwe persconferentie.

Het kabinet wil weten of het huidige pakket voldoende is om de Britse variant van het virus te bestrijden.

De nieuwste versie van de routekaart van het kabinet vind je hier.