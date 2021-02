Jongeren spreken zich op Insta uit met #lievehugo en noodkreten: ‘We zijn op’

Veel jongeren maken zich zorgen en vice versa zijn er veel zorgen over jongeren. Al bijna een jaar leven ze met de handrem erop en dat gaat niemand in de koude kleren zitten. De een mist de ‘illegale dingen’ als „lam zuipen op feestjes”, de ander raakt gestrest van alleen maar op haar iPad zitten, voor school. Op social media doen ze hun verhaal, met de hashtag ‘lievehugo’.

Veel jongeren zitten er doorheen. Ze vragen Hugo de Jonge naar hen te luisteren, om iets te doen. Om iets te veranderen waardoor hun leven weer wat meer uitzicht krijgt. En ze vragen heel expliciet om hulp, want nu duurt het tot 30 weken voordat ze professionele hulp kunnen krijgen, zo weten meerdere jongeren inmiddels.



Op Instagram worden nu steeds meer foto’s gedeeld van jongeren die veelal triest in de lens kijken, vergezeld van hun openhartige verhaal, met soms een middelvinger en altijd met #lievehugo. In elk geval een benadering die een stuk liever is dan hoe Hugo de Jonge eerder op social media werd weggezet (#wegmethugo).

Brandbrief

@tering.teef schreef vorige week een brandbrief aan de regering. „Omdat mijn generatie op is, omdat ik op ben.” Milou Zour, want zo heet ze echt, maakt zicht grote zorgen over haar generatie. „We zullen de eerste generatie zijn die het slechter heeft dan de generatie van zijn ouders. En in plaats van handvatten, en perspectief, wuift de overheid ons weg met ‘Zoek maar hulp’.”



Maar ja, hoe doe je dat als er een wachtlijst op je staat te wachten tot 30 weken, schrijft ze. Ze is bang voor wat komen gaat. Schulden lopen op en de de kans op loopbaanproblemen is groter dan dan ooit. „We beginnen ons volwassen leven met schade aan onze kernidentiteit.”

„#LieveHugo het beleid moet anders. We zijn geen aanstellers, geen virus ontkenners, geen zwakkelingen. Dit gaat voorbij politieke voorkeur, geslacht of geaardheid. Zorg voor korte wachttijden, compensatie voor studiekosten, en alternatieven tegen eenzaamheid”, pleit ze. „Doe het voor de twintiger die schulden heeft omdat zijn bijbaan weg viel, doe het voor Pepijn van 14 die overleed in een zoektocht naar spanning, doe het voor de net afgestuurde studente die in een gat valt nu ze niet meer studeert, doe het voor een hele generatie.” Milou sluit af met een oproep aan anderen om ook hun verhaal met #lievehugo te delen.

Haar bericht is bijna 33.000 keer geliked en het is een oproep waar volop gehoor aan wordt gegeven. Honderden jongeren zijn al in de pen geklommen en hebben hun verhaal gedeeld, ook werden stukken tekst uit het verhaal van Milou gedeeld. Rode draad: doe alsjeblieft iets #lievehugo, we gaan hieraan onderdoor.

#lievehugo



„#lievehugo, we zijn op.” Ook @soofdevos komt meteen tot de punt. Ze ervaart stress, slaapt slecht, zit bijna de hele dag op haar iPad, voor school. „Ik val tijdens het avond eten bijna in slaap. tussen 18:00 en 20:00 lig ik te slapen, om vervolgens van 20:00 tot 22.00 nog huiswerk te maken. Daarna ga ik weer naar bed, maar in slaap komen lukt niet. In mijn hoofd is het veel te druk.

‘we doen het voor de zorg’

‘ic-medewerkers ervaren stress’

‘we doen het voor de ouderen’

Maar wanneer gaan we het doen voor de jongeren? Wanneer wordt er aandacht besteed aan mijn stress?”, schrijft ze. „Ik heb ontzettend veel geluk met de mensen om mij heen, die me dag en nacht steunen. Maar ondanks dat red ik het niet meer. #lievehugo ik ben op. Mijn hele generatie staat op omvallen.” Een noodkreet tot besluit: „help, doe iets.”

Illegale dingen

@livalings zou willen dat ze zich kon gedragen als een normale zeventienjarige, met alle katers en antibiotica die erbij horen.

„Als 17-jarige hoor je illegale dingen te doen, lam te zuipen op feestjes, soa’s ontvangen van mensen die je vandaag nog heb ontmoet”, beschrijft ze het beeldend. „Maar wij, ik, maak een examen zonder examenreis. een examen zonder eindgala. ik mis een jaar van mn jongerenleven en ik mag niet eens ‘s avonds een wandelingetje maken als ik dat zou willen.” Ze steekt haar middelvinger op, maar wel eentje waarop een hartje van rode nagellak prijkt. Of er op lijkt.



Geen motivatie om op te staan

@shadaenaalicia_ is niet iemand die snel luid spreekt, zegt ze als eerste. „Maar ik kom graag op voor onze mentale gezondheid. De energie van mij en vele anderen is op. Ruim 80% van alle jongeren zit in een burn-out en dat vindt de overheid raar. Want kinderen zijn altijd zo energiek en vrolijk, toch? De zelfmoord cijfers blijven stijgen. ‘Zoek hulp’ zeggen ze dan, maar dan is het al veel te laat want het duurt 30 weken voordat je eindelijk hulp kunt krijgen.”



Haar motivatie om uit bed te komen wordt steeds minder. „Het enige wat we iedere dag doen is naar een schermpje staren, soms even je microfoon aan doen om een kort antwoord te geven. Na school maken we huiswerk en als we daar mee klaar zijn scrollen we de rest van de dag op social media, de enigste manier hoe we nog een beetje in contact met elkaar komen. Maar we zijn dag en nacht alleen. De energie om te gaan douchen of zelfs al kleren van de grond op rapen wordt steeds minder.”

Vergeet hen niet

Het zijn niet alleen jongeren zelf die een foto met hun uitgebreide verhaal delen. Ook blogger en vlogger ‘Twinkelbella’ reageert. „Laten we gewoon niet ontkennen wat de hele corona crisis met ons mentaal doet. Laten we niet ontkennen dat de jongeren onder andere hier de dupe van worden en hun wereld zo klein wordt, dat ze geen reden meer zien om uit bed te komen en om iets van hun leven te maken. E r wordt zelfs gesproken over een verloren generatie.. Laten wij dit nu serieus met ons allen gebeuren?!”, vraagt ze zich hardop af

„#lievehugo ik hoop dat er meer aandacht komt voor de mentale problemen die nu ontstaan, met name voor de jongeren. Zij zijn onze toekomst. VERGEET HEN NIET!” Met heel veel hartjes in verschillende kleuren erachter.



‘Verloren generatie’

Het is nogal wat om ‘een verloren generatie’ te worden genoemd. Niet per se heel motiverend, iets wat meerdere jongeren ook benoemen in hun verhaal. Schoolpsycholoog Hanneke Visser uitte tegen RTL Nieuws haar bezorgdheid over de woordkeuze, want het allerergste dat je volgens haar kunt zeggen tegen een puber is dat-ie bij een verloren generatie hoort. „Daar kun je niets mee als kind, behalve het waarmaken dan. Haar alternatief: ‘jij bent van de generatie die veerkracht ontwikkelt. Somber zijn is heel normaal in deze rotperiode. Maar met onze hulp en jouw power kom je er bovenop’.” Klinkt in elk geval een stuk beter dan verloren generatie.

Nog meer #lievehugo

Er komen intussen steeds meer noodkreten binnen op social media. Hieronder nog een aantal.

Van Tessa, die al vier dagen onafgebroken dezelfde trui aan heeft, en haar haar voor de eerste keer in een week heeft geborsteld.



Van @noamelody, wier energie „gewoon helemaal op is.”



Van Zoe die eigenlijk niet van zware onderwerpen op social media houdt, maar nu niet anders kan.



Van @pompoenkoekje: hij is kapot, zo staat ook op zijn scherm te lezen en steekt z’n middelste vinger erbij op.