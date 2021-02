Netflix dropt 61 films en series in maart: een overzicht en drie tips

Netflix komt in maart met maar liefst 61 nieuwe films, series en documentaires. Een overzicht, plus een paar tips om mee te beginnen.

Waar de acteurs en actrices vandaan worden getoverd, is een raadsel. Feit is dat er maandelijks een karrenvracht aan nieuwe content wordt gedropt op Netflix, om over de andere streamingdiensten maar te zwijgen. In dit artikel een overzicht van nieuwe titels in maart 2021, inclusief de verschijningsdata. Dat zijn inderdaad heel veel films en series, die je misschien niet zoveel zeggen. Daarom drie tips vanuit de redactie van Metro.

Metro’s Netflix-aanraders voor maart 2021

Om te beginnen met de nieuwe documentaire Biggie: I Got a Story to Tell, over hiphoplegende The Notorious B.I.G. Deze documentaire, met nooit eerder vertoonde beelden en diepgaande interviews, is een ode aan het leven van Christopher Wallace, die het van dealer tot rapkoning schopte. Verwacht een nostalgische jaren 90-sfeer, veel hiphophistorie en een aangrijpend levensverhaal. Vanaf 1 maart te zien. Lees hier meer over de documentaire.

Een andere must-see is seizoen 3 van Drive to Survive. Ook als je niet van Formule 1 houdt, is dit een zeer interessant kijkje achter de schermen van het miljoenencircus. Voor fans is het een heerlijk opwarmertje voor het nieuwe seizoen. Vanaf 19 maart te zien. Verder komt er naast een karrenvracht aan nieuwe originals ook een klassieker van de Coen Brothers bij. Vanaf 1 maart kun je de briljante film No Country for Old Men streamen.

Nieuwe Netflix Original-films in maart

Moxie – 3/3

Sentinelle – 5/3

Bombay Rose – 8/3

Paper Lives – 12/3

YES DAY – 12/3

Simply Black – 17/3

Get the Goat (Cabras da Peste) – 18/3

One Small Problem – 19/3

Caught by a Wave – 25/3

A Week Away – 26/3

Bad Trip – 26/3

The Yin Yang Master – ergens in maart

Nieuwe Netflix Original-series in maart

Bombay Begums – 8/3

The Houseboat – 9/3

Marriage or Mortgage – 10/3

Dealer (Caïd) – 10/3

Paradise PD (deel 3) – 12/3

Love Alarm (seizoen 2) – 12/3

The One – 12/3

The Lost Pirate Kingdom – 15/3

Under Suspicion: Uncovering the Wesphael Case – 17/3

Formula 1: Drive to Survive (seizoen 3) – 19/3

Who Killed Sara? – 24/3

Nailed It!: Double Trouble – 26/3

Magic for Humans by Mago Pop – 26/3

The Irregulars – 26/3

Haunted: Latin America – 31/3

Abla Fahita: Drama Queen – ergens in maart

Films die in maart op Netflix verschijnen

LEGO Marvel Spider-Man: Vexed by Venom – 1/3

No Country For Old Men – 1/3

Men, Women & Children – 1/3

BULADÓ – 5/3

Dean – 8/3

Despicable Me 3 – 8/3

Wat is dan Liefde – 17/3

Doris – 20/3

Series die in maart op Netflix verschijnen

ANNE+ (seizoen 1 & 2) – 4/3

The Flash (seizoen 7) – 5/3

The Blacklist (seizoen 7) – 14/3

Nieuw Netflix Original-documentaires in maart

Biggie: I Got a Story to Tell – 1/3

Murder Among the Mormons – 3/3

Nevenka: Breaking the Silence – 5/3

Last Chance U: Basketball – 10/3

Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal – 17/3

Seaspiracy – 24/3

ARASHI’s Diary Voyage ep24 – ergens in maart

Nieuwe Original Comedy Specials

RebellComedy: Straight Outta the Zoo – 16/3

Nate Bargatze: The Greatest Average American – 18/3

Loyiso Gola: Unlearning – 23/3

Nieuwe Original-anime in maart

Pacific Rim: The Black – 4/3

B: The Beginning Succession – 18/3

DOTA: Dragon’s Blood – 25/3

Nieuwe Netflix Original kinderfilms/series in maart

Word Party (seizoen 5) – 2/3

City of Ghosts – 5/3

StarBeam (seizoen 3) – 9/3

Zero Chill – 15/3

Waffles + Mochi – 16/3

Alien TV (seizoen 2) – 19/3

Country Comfort – 19/3

Secret Magic Control Agency – 25/3

Octonauts & the Ring of Fire – 30/3