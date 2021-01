Sneltest of mondkapje: jongeren hebben bijna alles over voor een concert of festival

Een sneltest bij de ingang, coronatest vooraf en de hele avond met een mondkapje op lopen? Geen probleem, als ‘we’ maar naar een concert of een festival kunnen.

Jonge Nederlandse concert- en festivalgangers missen het bezoeken van evenementen. Ze hebben er behoorlijk veel voor over om tóch naar optredens te kunnen gaan. Zo is het merendeel van de mensen tussen de 16 en 35 jaar bereid om ter plaatse een sneltest te doen of een vaccinatiebewijs te laten zien om bijvoorbeeld festivals mogelijk te maken.

Dat blijkt uit een onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel. Er werden zo’n 2.000 concert- en festivalgangers ondervraagd.



Niet alleen jongeren. Deze 50er doet graag een testje voor een concert of festival! #kommaardoor https://t.co/PMVPlSfrXw — Hans van der Ploeg (@vanderploeghans) January 14, 2021

Niet alleen jongeren. Deze 50er doet graag een testje voor een concert of festival! #kommaardoor https://t.co/PMVPlSfrXw — Hans van der Ploeg (@vanderploeghans) January 14, 2021

Geen probleem

Voor het bezoeken van een concert of festival in coronatijd wil het gros van de ondervraagden best wat moeite doen. Het van tevoren delen van contactgegevens met de organisatoren is helemaal prima, vindt 88 procent van de ondervraagden. Lichaamstemperatuur opmeten bij de ingang (87 procent), een sneltest ondergaan (76 procent), vooraf een coronatest doen (63 procent) of een vaccinatiebewijs laten zien (61 procent): allemaal geen probleem!



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik kan niet wachten. Na mijn vaccinatie (dsrum onbekend) linea recta door naar schouwburg, bioscoop, boekhandel, concertzaal, festival. Kunstenaars, wat heb ik jullie gemist! #kunst #coronavirus https://t.co/LhLUDXWwO2 — Daan Westerink (@daanwesterink) January 14, 2021

Er zit overigens wel een verschil tussen het bezoeken van een concert of een festival, vinden de panelleden. Zo is het minder erg om met een mondkapje bij een concert te staan, dan de hele dag met mondkap en al op een festival. In het eerste geval vindt 69 procent het prima, tegenover 48 procent op een festival. Ook het afstand houden en vaste zit- of staplaatsen zijn regels die bezoekers een stuk minder erg zouden vinden bij een concert.

Dat verschil zit ‘m volgens de deelnemers in het gevoel van vrijheid bij festivals. Ze zijn bang dat dat verloren gaat met maatregelen als vaste staplaatsen. Een meezingverbod gaat zowel concert- als festivalgangers te ver: zeven op de tien ondervraagden weigert daaraan mee te werken.



Bijna n jaar geleden was mn laatste concert, net voor corona kwam. Man wat mis ik dit. — Eva JARNO IS CHAMPION (@FormulaCharles) January 13, 2021

Bijna n jaar geleden was mn laatste concert, net voor corona kwam. Man wat mis ik dit. — Eva JARNO IS CHAMPION (@FormulaCharles) January 13, 2021

Liever corona én een festival

Eerder schreef Metro al over jongeren die festivals zó erg missen, dat ze het risico op een coronabesmetting voor lief zouden nemen als ze dan naar een feestje zouden kunnen. Dat bleek uit een onderzoek van Wayne Parker Kent, in samenwerking met het Mediahuis en Mediatest. Voor het onderzoek zijn de generaties Z en de millennials onder de loep genomen. Van de Generatie Z zou maar liefst 29 procent risico op besmetting voor lief nemen in ruil voor een festival. Van de millennials is dat een 20 procent.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yep, dat herken ik enorm… Inmiddels al 10 maanden nauwelijks naar het werk geweest en geen concert of festival meer bezocht… Poeh, wat mis ik alle sociale contacten!!

Ondanks het fijne kleine bubbeltje zoveel behoefte aan 'nieuwe oude' gezichten! 😳 — Wheels (Harrie) (@wheels9000) January 13, 2021

Toen al bleek dat een coronatest vooraf geen probleem zou zijn: 54 procent van de Z-ers en 44 procent van de millennials neemt dat voor lief. Een verplichte quarantaine na festivals is minder aanlokkelijk: 16 procent van Generatie Z en 11 procent van de millenials zou dat ervoor over hebben.

