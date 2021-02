Twee proeffestivals in de maak voor 3000 festivalneuzen in maart

Het is waarschijnlijk net zoals met fietsen: je verleert het niet. Volgende maand kunnen festivalneuzen met een beetje geluk weer linksvoor staan, met mondkap op en waarschijnlijk je jas aan. Niet voor mooi-weer-festivallers dus, het is tenslotte maart. Twee proeffestivals zijn nu in de maak op het Lowlands-terrein.

Fieldlab Evenementen werkt in samenwerking met ID&T en MOJO aan het opzetten van twee proeffestivals op het terrein van Lowlands in Biddinghuizen. Het gaat om een dance- en een muziekfestival waarbij wordt onderzocht of dergelijke evenementen veilig in coronatijd kunnen plaatsvinden. Bij beide festivals, waarvoor de line-up en de exacte data op een later moment bekend worden, zijn straks in totaal 1500 mensen welkom.





Een proeffestival met drieduizend mensen in MAART??? — ❁ vera ❁ (@kattenvrouwtje_) February 4, 2021

Negatieve uitslag

Net als bij de eerder aangekondigde evenementen moeten bezoekers een negatieve uitslag van een coronatest tonen en aan de deur vinden temperatuurmetingen plaats en, steekproefsgewijs, een sneltest. Iedere festivalganger krijgt ook een zogenoemde tag aan een keycord waarmee contactmomenten en de contactduur met andere bezoekers worden geregistreerd.

Bezoekers wordt tijdens het proeffestival, overigens niet te verwarren met heel andere proeffestivals, alleen gevraagd om een mondkapje te dragen en daar hebben echte liefhebbers echt geen moeite mee. Andere restricties, zoals verschillende bubbels en een vaste plek die opgesteld zijn bij de overige proefevenementen, zijn er niet. De testfestivals, die een halve middag gaan duren, krijgen verschillende podia waar bezoekers vrij tussen kunnen bewegen.

Proeffestivals: net echt

Volgens Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg, die een tipje van de sluier oplichtte tijdens een persbijeenkomst, is het belangrijk alle factoren van een normaal festival zo goed mogelijk na te bootsen. Op die manier ontstaat waardevolle informatie voor festivalorganisators. „Zo weten we bij een eventuele volgende uitbraak wat er wel allemaal kan. Wij moeten als sector vijf, zes maanden vooruit denken om een groot evenement te organiseren. Bij de overheid kijkt men nu vaak met de bril van nu naar een situatie van over een paar maanden.”

Vergunning

Burgemeester Jean Paul Gebben zegt zich persoonlijk ingezet te hebben om het experiment naar zijn gemeente te halen, meldt 3voor12. Hij beseft dat de tijd dringt voor festivalorganisatoren. „Ik ben me aan het voorbereiden om de vergunning van Lowlands als dat straks kan op een kortere termijn te kunnen verstrekken dan normaal.” Hij hoopt dat de hopelijk zinvolle uitkomsten van deze experimenten „ook resultaten hebben voor de rest van de samenleving”. Angst dat de festivals in zijn gemeente zouden verdwijnen, was er nooit bij de burgemeester:



Burgemeester Jean Paul Gebben maakt zich geen zorgen over het voortbestaan van Defqon.1 en Lowlands. https://t.co/n9uqUgQLsa — DeDrontenaar.nl (@DeDrontenaar) April 24, 2020

Eerste tests



Fieldlab begint volgende week met de eerste tests. Op 15 februari wordt er een proef georganiseerd met een zakelijk congres in het Beatrix Theater in Utrecht. Later zijn er ook tests met een cabaretoptreden van Guido Weijers, evenementen in de Ziggo Dome en bij voetbalwedstrijden.