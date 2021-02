Gordon gaat de strijd aan tegen anonieme haatreacties

Gordon is er he-le-maal klaar mee. Met mensen die anoniem hun haat verspreiden via internet. En daar maakt hij nu werk van.

Gordon probeert een einde te maken aan anonieme haatreacties op internet. De presentator en zanger is naast zijn juridische stappen ook een petitie gestart die hij aan het kabinet wil overhandigen. Dit kondigde hij vandaag aan in een filmpje aan op Instagram. De petitie vind je hier.

Gordon procedeert tegen Mediacourant

„Allereerst allemaal ongelooflijk bedankt voor de steun die ik heb gekregen”, begint Gordon zijn verhaal nadat hij gisteren bekend maakte een procedure te willen starten tegen Mediacourant. „Dat is niet alleen voor mij bedoeld, maar ook voor mijn collega’s en voor de mensen die niet bekend zijn. Mensen die het ook zat zijn dat ze anoniem worden bejegend op internet op weet ik wat voor manier.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Haatreacties over Gordon

Tik alleen even de hashtag #Gordon in op Twitter en je weet snel hoe laat het is. „Ordinaire junk”, weet de anonieme John Snow, met een slotje als foto. „Zijn gehandicapte hondje kan hem blijkbaar niet genoeg liefde geven”, anoniemt ene Anoniempje erop los. Ze hadden ook nieuwe plantjes voor de tuin kunnen bestellen, maar zonder echte naam rammelen op het toetsenbord is blijkbaar hobby. En zo kan Gordon door de loop der jaren duizenden voorbeelden aandragen.

‘Indentiteitsbewijs verplichten’

Op zijn Instagramaccount schrijft Gordon dat hij met de petitie wil bewerkstelligen „dat reageren met hate-speech op internetforums en andere socialmediaplatformen niet meer mogelijk wordt”. Ook wil hij dat mensen eerst een identiteitsbewijs moeten laten zien voordat er een account kan worden aangemaakt. En dat er regelgeving moet komen voor „online (al dan niet anoniem) geplaatste grensoverschrijdende uitspraken of het aanzetten tot haat tegen een persoon, geloof of groepering waarmee dit strafbaar wordt gesteld”.

De petitie was op het moment van schrijven in korte tijd bijna 2500 keer getekend. „Op naar de 3000″, staat erbij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gordon en Gerard

Gordon was zelf onlangs flink aan het bakkeleien met zijn (ex?-)maat Gerard Joling. Dat was alleen niet anoniem. Wat begon over een hondje dat de presentator volgens Gerard Joling niet zou mogen hebben, eindigde in een bericht dat Gordon een advocaat op Jolings dak zou sturen. Hierbij zie je hoe laatstgenoemde zanger ad rem reageerde: hij had twee advocaten (hij maakte ook een inmiddels verdwenen filmpje). Dat was niet serieus uiteraard. Veel minder in ieder geval dan de petitie tegen anonieme haatreacties die Gordon nu in het leven heeft geroepen.