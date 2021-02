Dit is het belangrijkste nieuws van vrijdag 12 februari

Dit is het belangrijkste nieuws van vrijdag 11 februari. Lees je dit, dan ben je weer helemaal op de hoogte van het nieuws van vandaag.

Dit bericht wordt in de loop van de dag aangevuld.

Schaatsen wat je schaatsen kunt: na het weekend gaat het dooien

Na een nieuwe nacht met strenge vorst kunnen mensen op steeds meer plekken schaatsen. Velen kijken uit naar het weekend: dan moet het ijs op zijn best zijn. Daarna valt de dooi in. Het kwik stijgt tot boven het vriespunt en er trekt een neerslagzone over het land die eerst voor sneeuw en later voor regen zorgt. De dagen daarna wordt het droger en is het volgens het weerbureau vermoedelijk „vrij rustig” en zachter weer.

Ed Sheeran verovert plek in Valentijns top 101 terug

Hitmachine Ed Sheeran heeft de harten van zijn fans weer veroverd. Nadat hij een jaar schitterde van afwezigheid op de eerste plaats, staat hij weer op nummer 1 van de Valentijn Top 1010 van Sky Radio. De hit Perfect zorgt dat hij op deze positie staat. Sheeran scoort vrij goed in de lijst: maar liefst zeven nummers van de zanger staan in de top 101.

In 2018 en 2019 stond de Brit ook al op nummer één met dit nummer. Vorig jaar werd hij van de troon gestoten door landgenoot en collega Adele, die met Make You Feel My Love de toppositie behaalde. Adele staat dit jaar op nummer twee, gevolgd door John Legend met All Of Me.

Brazilië: ‘Nieuwe coronavariant drie keer besmettelijker’

De Braziliaanse variant van het coronavirus is drie keer zo besmettelijk als het oorspronkelijke virus. Dat zegt de Braziliaanse minister van Volksgezondheid, Eduardo Pazuello. Vaccins zijn volgens de eerste onderzoek wel bruikbaar tegen de nieuwe variant.

Welke onderzoeken en vaccins Pazuello heeft bekeken, zei hij niet. Meerdere instellingen hebben laten weten dat er nog onderzoek loopt. De virusvariant die ook in Amerika, Europa en Canada is opgedoken, wordt in verband gebracht met een uitbraak in de stad Manaus. Daar ontstond een tekort aan medische zuurstof. Justitie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar minister Pazuello. Er wordt uitgezocht of sprake was van nalatigheid.

Australië gelast race zonneauto’s af

Dit jaar is er geen wedstrijd voor de snelste zonneauto’s in Australië. Het land gelast de World Solar Challenge af, maakt de organisatie bekend. Niemand zal strijden om de titel ‘snelste auto op zonne-energie’.

De wedstrijd zou beginnen op 22 oktober. Jaarlijks doen er studententeams van over de hele wereld mee aan de race. „We hebben deze moeilijke beslissing moeten nemen vanwege de moeilijkheden rond de sluiting van grenzen en het binnenhalen van zo veel deelnemers”, laten de organisatoren weten.

De auto’s leggen tijdens de wedstrijd zo’n 3000 kilometer af in verschillende etappes. De auto die door studenten uit Delft werd ontwikkeld in 2019, lag dat jaar aan kop. Helaas werden de studenten nipt verslagen door onze zuiderburen. Studenten uit Leuven gingen er met de titel vandoor nadat de Nederlandse auto in vlammen opging. De auto uit Enschede viel al eerder uit.



An important announcement regarding the 2021 Bridgestone World Solar Challenge is available on our website here: https://t.co/YlAYLtkFe7 pic.twitter.com/ew0iz7CBqw — Bridgestone World Solar Challenge ☀️ (@WorldSolarChlg) February 12, 2021

Nederlanders: ‘Excuses slavernijverleden onnodig’

De meerderheid van de Nederlanders vindt excuses voor ons slavernijverleden niet nodig. De krant Trouw liet onderzoek doen door I&O Research. Uit de resultaten blijkt dat 56 procent van de 1241 deelnemers dat Nederland een ernstige rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de slavernij. Toch vindt 55 procent een excuus niet nodig. Van de ondervraagden vindt 31 procent dat er wel excuses moeten komen.

Bij de StemWijzer heeft 51 procent aangegeven tegen excuses te zijn. Onder de 175.000 mensen die antwoord hebben gegeven op de vraag, vindt 36 procent dat ons land wel excuses aan moet bieden. Rotterdam maakte in januari bekend te overwegen excuses aan te bieden. Uit onderzoek blijkt dat de stad ‘tot over de oren in de slavernij zat’. Ook Amsterdam is het slavernijverleden aan het onderzoeken.