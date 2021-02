Onderzoekers: Stonehenge stond eerst op een heel andere plek

‘Een dramatische ontdekking’ kopt een krant. Want Stonehenge, een van de zeven wereldwonderen, heeft misschien eerst heel ergens anders gestaan.

De wereldberoemde stenencirkel Stonehenge in het westen van Engeland stond eerst mogelijk op een andere plek. Britse onderzoekers denken dat de stenen eerst zijn neergezet in het westen van Wales. Jaren en jaren later zou een verhuizend volk de stenen hebben meegenomen naar hun nieuwe woonplek, in de buurt van het huidige Salisbury, waar ze 5000 jaar later nog steeds staan.



Stenen van Stonehenge

Het grote monument bestaat uit een aarden wal rondom een cirkelvormig arrangement van grote, primitief bewerkte, staande stenen en is een van de beroemdste prehistorische locaties op aarde.

Het was al bekend dat de stenen van Stonehenge afkomstig zijn uit een steengroeve in de Preseli Hills, in het zuidwesten van Wales. Wetenschappers vragen zich echter al jaren af hoe de stenen zijn overgebracht naar Stonehenge, dat 225 kilometer verder op ligt, wie dat hebben gedaan en waarom.



Restanten steencirkel

Archeologen van University College in Londen hebben bij de Preseli Hills de restanten van een steencirkel gevonden. Die plek heet Waun Mawn en het is een van de oudste en grootste cirkels van stenen in Groot-Brittannië. Bij Waun Mawn staan nog vier stenen overeind. Ernaast zijn lege gaten voor stenen gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat de stenen van Waun Mawn rond het jaar 3400 voor Christus daar zijn neergezet. Het westen van Wales was in die tijd relatief dicht bevolkt en er zijn veel graftombes opgegraven. Maar van na 3000 voor Christus is haast niets meer te vinden. „Het is alsof ze gewoonweg zijn verdwenen”, zeggen de onderzoekers. Dit is ook de tijd waarin Stonehenge werd gebouwd. Mogelijk hebben migranten het dus meegenomen en opnieuw opgebouwd als onderdeel van hun erfgoed.

„Ik onderzoek Stonehenge al 20 jaar en dit is echt het spannendste ding dat we ooit hebben gevonden”, vertelt een opgetogen Mike Parker Pearson, hoogleraar aan University College tegen The Guardian.



Zonnewende

Zowel Stonehenge als Waun Mawn is gebouwd op de zonnewende. Elk jaar rond 21 juni komt de zon daar op een speciale manier op. Beide cirkels zijn precies even groot, 110 meter in doorsnee. Een van de stenen in Stonehenge heeft een ongebruikelijke vorm die precies overeenkomt met een gat in Waun Mawn, en bij de cirkel in Wales zijn steenscherven gevonden die overeenkomen met de stenen in Stonehenge.

Bij hun onderzoek zijn de archeologen gevolgd door een cameraploeg van de BBC. Die documentaire is vanavond op tv te zien en Stonehenge-fans zitten er al helemaal klaar voor. „Ik verheug me erop. Lekker met een Gin-Tonic erbij kijken hoe de geschiedenis herschreven wordt”, reageert iemand. En misschien kan hij daarna afstemmen op een livestream van onze carnaval.



Waar Stonehenge dan ook eerst gestaan heeft, feit is dat het bijzondere bouwwerk voor velen iets magisch heeft. En ook iets spookachtigs, zeker zo vroeg in de ochtend. „Lijkt wel de set van een horrorfilm”, schrijft iemand onder een foto van vanochtend.



En met sneeuw erop, ziet Stonehenge er ineens weer heel anders uit.



Of met volle maan.



Of met een gelukkig stel ervoor.



