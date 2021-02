Tweede Kamer praat vandaag over scholen, Britse variant en prikstrategie

Vandaag is er opnieuw – en het zoveelste – debat in de Tweede Kamer over de aanpak van de coronacrisis. Kamerleden spreken onder meer over de dreiging die de Britse variant vormt. Maar eerst geven vaccinatiedirecteur Jaap van Delden en RIVM-expert Jaap van Dissel een korte briefing.

Ook de vaccinatiestrategie, de heropening van de scholen, en de bestaande lockdown-maatregelen zullen uitgebreid aan bod komen.



Verlengen lockdown is ‘onvermijdelijk’

Het verlengen van die lockdown is volgens demissionair premier Mark Rutte „onvermijdelijk”. De beroemde R, het reproductiegetal, van de oorspronkelijke coronavariant ligt dan wel onder de 1, maar die van de Britse variant is hoger. Het oude virus dooft dus uit, terwijl mutaties opleven.

Daar maken het kabinet en de adviseurs zich grote zorgen over. Ook de Kamer zal hier meer duidelijkheid over willen. Het pakket aan maatregelen, waaronder de avondklok, wordt overigens nog eens voorgelegd aan de deskundigen in het Outbreak Management Team.

Het kabinet heeft wel al beloofd dat de basisscholen open kunnen. Er is ook een heel protocol opgesteld, gebaseerd op adviezen van virologen, voor hoe dat verantwoordelijk kan. Brancheorganisaties noemen die voorstellen echter onwerkbaar. Veel partijen hebben hier naar verwachting ook kritische vragen over.



Dus: OMT schetst alarmerend beeld over epidemie en derde golf. Kabinet wil (om begrijpelijke redenen) toch fysiek basisonderwijs. OMT verwacht ook daardoor meer besmettingen, maar is er niet bij meerderheid voor gaan liggen. Ambtelijke top weigerde dienst. Zo ligt het. (12/12) — Kustaw Bessems (@KustawBessems) February 1, 2021

Zwaar debat

In de Tweede Kamer is veel steun voor de algemene coronamaatregelen. Maar toch staat zorgminister Hugo de Jonge een zwaar debat te wachten, alweer. Dat is vooral vanwege het tempo van vaccineren, dat volgens veel partijen in de Kamer te laag ligt. De Jonge beloofde recent beterschap: de achterstand op andere Europese landen zou worden ingelopen. Maar veel oppositiepartijen hebben daar weinig vertrouwen in. De onenigheid tussen het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en zijn ministerie van Volksgezondheid over de vaccinatiecijfers, kwam De Jonge ook op kritiek te staan. Uiteindelijk bleek dat duizenden prikken dubbel waren geteld.



Ook zal opnieuw worden gesproken over het loon van zorgpersoneel. De Kamer nam een motie aan om de zorgsalarissen te verhogen, maar het kabinet wil daar nu niets meer aan doen, omdat het demissionair is (het kabinet trad af om de toeslagenaffaire). Die uitleg leidde tot woede bij de oppositie.