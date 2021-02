Corona gaat volgens wetenschappers niet meer verdwijnen

Vandaag precies een jaar geleden werd voor het eerst het coronavirus vastgesteld bij een Nederlandse patiënt. Inmiddels een jaar later zijn we nog steeds niet van covid-19 af. NOS ging in gesprek met wetenschappers over hoe zij de toekomst met corona voor zich zien.

Op de vraag of het coronavirus ooit weer helemaal weg zal gaan, zijn de wetenschappers het met elkaar eens. Nee, is het gemeenschappelijke antwoord. Volgens epidemioloog Quirine ten Bosch is dit niet reëel gezien het aantal niet te detecteren infecties. „Nieuwe introducties uit omringende landen blijven voorkomen”, vervolgt Ten Bosch.

Corona blijft rondcirculeren

Microbioloog Marc Bonten sluit zich daarbij aan. „Het virus zal wereldwijd blijven circuleren en dus terugkomen”, stelt hij in gesprek met NOS.

Naast dat het virus blijft rondcirculeren zal er waarschijnlijk geen steriele immuniteit gevormd worden, zo meent viroloog Ann Vossen. Steriele immuniteit houdt in dat er een zodanige afweerreactie is dat een ziekteverwekker het lichaam niet in kan komen. „Zowel niet na doorgemaakte infectie als na vaccinatie, dus het virus zal blijven circuleren van mens op mens.”

Daarnaast komen er elk jaar nieuwe vatbare levens bij. Epidemioloog Christian Hoebe, refereert daarmee aan de ongeveer 180.000 kinderen die er per jaar in ons land geboren worden.

Hinder zal veranderen

Hoewel het coronavirus dus waarschijnlijk zal blijven bestaan, zal de hinder die we eraan ondervinden anders zijn. „De mate waarin we er last van hebben, zal anders zijn als een groot deel van de bevolking immuun is”, stelt epidemioloog Alma Tostmann. Het is volgens Tostmann goed mogelijk dat we, afhankelijk van hoelang de immuniteit aanhoudt, om de zoveel tijd een opvlamming krijgen.

Microbioloog Paul Savelkoul stelt ‘dat de effecten van het virus mogelijk af kunnen nemen in ernst, waardoor het richting een normaal luchtwegvirus kan gaan’. De effecten van het virus zullen misschien in ernst afnemen, er zullen wel nog altijd mensen zijn die corona krijgen. „Vooral mensen met een verlaagde weerstand, als secundaire ziekte. Een kankerpatiënt die ook covid-19 krijgt of een hartinfarct door Sars-CoV-2. En soms een uitbraak, vooral in instellingen met groepen heel vatbare mensen”, stelt microbioloog Alex Friedrich.