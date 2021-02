5 films en series die in week 8 op Netflix verschenen: Pelé en meer

Ook in week 8 van 2021 zijn er weer de nodige nieuwe films en series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar een enerverende geschiedenisles over Japan, de nieuwe serie Ginny & Georgia en een documentaire over misschien wel de beste voetballer ooit.

De laatste week van februari zit erop, maar Netflix heeft zich er niet gemakkelijk vanaf gemaakt. Er zijn namelijk weer de nodige nieuwe films en series verschenen. Zo duikt de streamingdienst met Age of Samurai: Battle for Japan in de geschiedenis van Japan en laat Canine Intervention zien dat het opvoeden van een hond niet gemakkelijk is. Verder verscheen de hartverwarmende dramaserie Ginny & Georgia en kunnen liefhebbers van romcoms kijken naar Crazy About Her. Tot slot is er met de documentaire Pelé ook nog gedacht aan sportliefhebbers.

Nieuw op Netflix in week 8

1. Age of Samurai: Battle for Japan (seizoen 1)

Serie

Genre: documentaire

In de gemiddelde geschiedenisles wordt amper aandacht besteed aan de geschiedenis van Japan. Logisch, want het is ver weg en niet heel relevant voor ons. Toch is dat jammer. Er zijn namelijk maar weinig landen met zo’n interessante historie. Het bewijs daarvan wordt geleverd in Age of Samurai: Battle for Japan. Een Netflix documentaire over het oorlogvoerende 16e-eeuwse feodale Japan vol levendige re-enactments. Deze serie vertelt niet alleen de geschiedenis van Japan, maar laat deze echt tot leven komen.

2. Ginny & Georgia (seizoen 1)

Serie

Genre: drama/comedy

Dat kinderen niet altijd op hun ouders lijken, zien we in deze nieuwe Netflix-serie. Ginny is een onzekere puber die zich door haar pubertijd probeert worstelen. Haar moeder Georgia is daarentegen een flamboyante jonge vrouw die de wereld als haar speeltuin beschouwt. Ondanks dat ze compleet anders zijn, hebben ze elkaar wel keihard nodig. Beiden hebben namelijk zo hun problemen die ze niet alleen op kunnen lossen.

3. Crazy About Her

Film

Genre: comedy/romantiek

Tijdens een wilde avond uit ontmoet Adri de vrouw van zijn dromen. Ze wisselen alleen geen gegevens uit en dus begint de jonge Spanjaard een zoektocht. Als snel komt hij erachter waarom zijn droomvrouw zo mysterieus deed, ze woont namelijk in een psychiatrische kliniek. Adri geeft echter niet op en zorgt dat hij ook opgenomen wordt, om zo weer in contact te komen met de vrouw die zijn hart veroverde.

4. Canine Intervention

Serie

Genre: reality

Vergeet Cesar Millan, want Jas Leverette is de nieuwe expert op het gebied van lastige honden. Op zijn hondenschool Cali K9 worden zelfs de meest problematische viervoeters omgetoverd tot brave blaffers. Hoe hij dat voor elkaar krijgt, zien we in Canine Intervention. In deze nieuwe realityserie van Netflix neemt Jas zes probleemhonden en hun baasjes onder zijn hoede. Samen gaan ze op zoek naar een manier om de rust en het plezier weer terug te brengen.

5. Pelé

Miniserie

Genre: documentaire

Wie is de allerbeste voetballer ooit? Stel die vraag in Brazilië en de naam Pelé vliegt je om de oren. Toen het Zuid-Amerikaanse land in brand stond, wist hij voor vreugde en plezier te zorgen. Pelé beheerste alle onderdelen van het spel en wist met Brazilië drie keer wereldkampioen te worden. Hij zorgde in moeilijke tijden voor feest in de straten en groeide uit tot een ware legende. Dat verhaal is door Netflix nu op prachtige wijze vastgelegd.

Vorige week op Netflix

