Met geweld ontvoerde honden Lady Gaga teruggevonden

De twee gestolen honden van Lady Gaga zijn ongedeerd teruggebracht naar de politie in Los Angeles. Een vrouw had de twee Franse buldogs gevonden en nam contact op met het management van Gaga. Die bevestigde dat ze inderdaad van de zangeres waren.

„De identiteit van de vrouw en de locatie waar de honden werden gevonden, blijven vertrouwelijk vanwege het lopende onderzoek en voor haar eigen veiligheid”, liet de politie van LA vrijdag weten op Twitter. Details over hoe de honden zijn gevonden, zijn er nog niet. Volgens een woordvoerder van de politie is de vrouw niet betrokken bij de overval.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944 — LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021

Uitlater honden neergeschoten

Woensdagavond namen twee mannen honden Koji en Gustav mee toen Gaga’s hondenuitlater Ryan Fischer zijn vaste rondje liep. Tijdens de wandeling door West Hollywood vielen twee mannen hem aan. Zij hielden Fischer onder schot en eisten dat hij de honden gaf. Toen de uitlater daar niet in meeging maar de overvallers probeerde uit te schakelen werd hij in de borst geschoten. De daders vluchtten daarna met twee van de drie honden weg.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Over de daders is nog niets bekend. De politie in Los Angeles gaf eerder een signalement van de daders vrij. Het gaat om twee mannen in de leeftijd van 20 tot 25 jaar.

Beloning van 500.000 dollar

Lady Gaga loofde een beloning van 500.000 dollar uit voor degene die de viervoeters bij haar terug zou brengen. Met Fischer gaat het naar omstandigheden goed. Hij ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. „Ik blijf van je houden Ryan Fischer. Je hebt je leven op het spel gezet om voor ons gezin te vechten. Jij bent voor altijd een held”, liet Gaga weten.