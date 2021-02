Eerste beelden van nieuwe Joker: Jared Leto gaat Heath Ledger achterna

Jared Leto’s Joker was op zijn zachtst gezegd controversieel. Niet alleen omdat Suicide Squad volgens velen een belabberde film was. Leto’s versie van de iconische Batman-schurk was edgy, over de top en pakte simpelweg niet goed uit.

Juist daardoor was Joaquin Phoenix als Joker zo’n welkome verrassing. Iets waarmee Leto overigens helemaal niet blij was. In tegendeel: hij was woedend en probeerde de Joker-film zelfs te saboteren.

Jared Leto’s nieuwe Joker

Hopelijk is zijn woedebui ondertussen afgelopen, want de 30 Seconds to Mars-frontman krijgt nog een kans als de comics-schurk. Hij is in maart namelijk te zien in Zack Snyder’s Justice League, een nieuwe versie van de matig ontvangen superheldenfilm.

Snyder was degene die aan Justice League begon voor Warner Bros., maar moest het project verlaten toen zijn dochter plotseling kwam te overlijden. The Avengers-regisseur Joss Whedon kreeg vervolgens de touwtjes in handen. Hij schrapte Snyder’s plannen en maakte er met uitgebreide reshoots een compleet andere film van.

Na jarenlange smeekgebeden van fans krijgt Snyder nu alsnog de kans om zijn originele visie voor Justice League te realiseren, op streamingdienst HBO Max. Inclusief zijn versie van de Joker, gespeeld door Jared Leto.

Dat zijn Joker er anders uit gaat zien dan dat we van Suicide Squad gewend zijn, is deze week maar al te duidelijk geworden. Zack Snyder heeft namelijk het eerste officiële beeld van zijn Joker gedeeld. We zien Jared Leto in een stijl die in schril contrast staat tot Suicide Squad. Geen tattoeages, maar wonden en littekens. Daarmee lijkt hij meer op Grant Morrison’s Clown at Midnight-Joker, en zet Snyder een toon neer die meer The Dark Knight dan Suicide Squad is:

Morbide lach

Vooral door het lange haar en de morbide glimlach doet Leto op deze manier meteen aan Heath Ledger denken, die met The Dark Knight een Oscar won voor zijn rol als de Joker. Tijdens de reshoots kreeg Snyder alsnog de ingeving om de schurk in Justice League te stoppen: „De Joker is echt het enige element waar ik pas achteraf aan dacht”, vertelde Snyder aan Vanity Fair. „Maar ik kan zeggen dat het altijd al mijn bedoeling was om hem in die wereld te introduceren.”

Groot gemis en Batman

Joker zal maar een beperkte rol spelen in de film, als onderdeel van de Knightmare-scène die fans al kennen. Dat heeft de regisseur tijdens interviews bevestigd. Een scène die onder andere eindelijk uit zal leggen waarom Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice een Joker-kaart op zijn wapen had.

„Het leuke van de scène is dat het Joker is die rechtstreeks met Batman over Batman praat”, legde Snyder uit. „Het is Joker die Batman analyseert over wie hij is en wat hij is. Dat is wat ik ook vond dat fans van het DC-universum verdienden. Ik bedoel, de Jared Leto-Joker en de Ben Affleck-Batman zijn nooit echt bij elkaar gekomen. Het leek me niet cool dat deze incarnaties elkaar nooit echt tegen zouden gaan komen. ”

Snyder hintte er zelfs in meerdere interviews naar dat hij eigenlijk nog een DC-film wilde maken die geheel focuste op de strijd tussen Joker en Batman, nadat Joker Robin vermoordde. Hopelijk doet de Snyder Cut van Justice League het komende maand boven verwachting goed, en krijgt de regisseur alsnog kans om zijn plannen te realiseren…