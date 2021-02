Grote kans op dooi na het weekend… maar eerst nog flinke vorst

Oh jee, kans op dooi na zondag! Als weermodellen kloppen hoeven we het niet meer over een Elfstedentocht te hebben.

Tot en met het weekend blijft het ijskoud winterweer. Overdag vriest het en in de nachten komt het tot (zeer) strenge vorst. De sneeuw blijft hierdoor nog een tijd liggen en de condities voor de groei van natuurijs zijn uitstekend. Met flink wat zonneschijn overdag is het ideaal weer om te genieten van de winterse taferelen. Maar ja, daarna? Na het weekend maakt een dooiaanval waarschijnlijk een einde aan het koude winterweer.

Voor de dooi eerst ijskoude dagen met strenge vorst

De komende dagen houden we het ijskoude winterweer, stelt Weeronline. Overdag komt de temperatuur niet meer boven het vriespunt uit, waardoor de eerder gevallen sneeuw nog een tijd blijft liggen. In een groot deel van het land valt er geen verse sneeuw meer bij en is het droog. Op de Waddeneilanden zorgen sneeuwbuien wel nog voor verse sneeuw.

Vanaf morgen is er veel ruimte voor de zon. Het is dan heerlijk weer om te genieten van de winterse landschappen. In de nachten zijn er brede opklaringen en onder een heldere hemel zet de temperatuur een sterke daling in. In het binnenland komt het op grote schaal tot strenge vorst en regionaal kan het zelfs zeer streng vriezen. Mogelijk daalt de temperatuur lokaal zelfs naar -20 graden. Het sneeuwdek draagt nog een extra steentje bij om de winterkou in stand te houden.



Schaatsen op natuurijs van korte duur?

Het heldere weer is natuurlijk goed nieuws voor schaatsliefhebbers en met deze omstandigheden zijn de condities voor het aangroeien van natuurijs uitstekend. Komend weekend begint in het zuiden van Nederland de voorjaarsvakantie waarschijnlijk met flink wat schaatspret. De schaatsliefhebbers moeten er dan wel direct bij zijn, want na het weekend ligt dooi op de loer. De start van de voorjaarsvakantie voor de rest van Nederland, een week later, ziet er hoogstwaarschijnlijk een stuk minder winters uit.

Kans op dooi is 70 procent

Voorlopig is het nog volop winter, maar na het weekend komt het ijskoude winterweer onder druk te staan. De verschillende weermodellen zijn het grotendeels met elkaar eens: de kans is groot (70 procent) dat de dooi inzet. Geleidelijk draait de wind naar het zuiden en komt de aanvoer van minder koude en mogelijk zelfs zachte lucht op gang. Dat kan al aan het begin van de week gebeuren. De bewolking en kans op neerslag nemen toe en tijdens de overgang van erg koude naar zachte lucht kan dit ook weer wat winterse neerslag opleveren.

In Nederland wordt al dagen gesproken over wel of geen Elfstedentocht in coronatijd. Met de genoemde voorspelling zullen die gesprekken wat verstommen.



“Er ligt een unieke kans, die we willen grijpen. Wij zijn sinds dit weekend in gesprek met diverse betrokken partijen om te kijken of we de plannen werkelijkheid kunnen laten worden”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB.https://t.co/uwiryyIJqE — KNSB (@KNSB) February 8, 2021

Plan voor NK op natuurijs

De KNSB stuurt vandaag een plan van aanpak voor een mogelijk Nederlands kampioenschap op natuurijs naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De schaatsbond is gisteren met sportmarketingbureau House of Sports de hele dag bezig geweest om zo’n plan op te stellen. „We willen het coronaproof en veilig organiseren. Dat is het belangrijkste”, aldus een woordvoerder van de KNSB. „Het moet dus op een plek waar alleen rijders op het ijs kunnen komen en dus geen publiek, in een bubbel.”

Enige haast is geboden omdat onduidelijk is hoe lang het blijft vriezen. „De kwaliteit van het ijs is natuurlijk belangrijk. Wanneer is de ijsvloer dik genoeg? En wanneer valt de dooi in? Dat zal leidend zijn.” Het laatste NK op natuurijs was ruim acht jaar geleden, in januari op het Veluwemeer. Christijn Groeneveld en Mariska Huisman wonnen toen.

De KNSB heeft op de website van de bond veel informatie over veilig schaatsen op natuurijs opgesteld.