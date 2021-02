Bevroren Niagarawatervallen: sprookjesachtig winter wonderland

De Niagarawatervallen behoren tot de bekendste watervallen ter wereld en trekken jaarlijks miljoenen toeristen, die het sprookjesachtige water maar wat graag op de gevoelige plaat vastleggen. Door de aanhoudende vrieskou is het water nu deels bevroren en dit levert bijzondere plaatjes op. Net als de zonsopkomst vanmorgen trouwens.

De Niagarawatervallen zijn zowel aan de Amerikaanse als de Canadese kant deels bevroren na een aanhoudende periode van lage temperaturen. De VS werd vorige week geteisterd door een dodelijke winterstorm met de laagste temperaturen in twintig jaar tijd.



These Photos Of A Frozen Niagara Falls Are Pure Icy Magic https://t.co/C5RETOvXRs — 🐱🐿🐶 (@planetepics) February 19, 2021

Bevroren Niagarawatervallen

Vorige week daalde de temperatuur in Niagara in de staat New York tot -18 graden, wat ertoe heeft geleid dat sinds maandag delen van de beroemde watervallen bevroren zijn. Elk jaar vormt zich ijs op de watervallen, maar ondanks de vrieskou stopt het water nooit met stromen. Wijdverbreide bevriezing vindt pas plaats nadat het langere tijd flink heeft gevroren, meldt Niagara Falls USA.

Op beelden die op social media circuleren, zie je toeristen foto’s maken, met de watervallen op de achtergrond. Een deel van de waterval dat stukken ijs ‘uitspuugt’ heeft met een beetje fantasie wel wat weg van een reusachtige slush puppy machine:



The beautiful side of the severe chill that's gripped the USA and Canada …Niagara Falls looking spectaular yesterday in its part-frozen state 😍😍 pic.twitter.com/cMzxdRqMHt — BBC Weather (@bbcweather) February 22, 2021

In het gebied om de watervallen heen ligt een dik pak sneeuw, de laatste keer dat er zoveel sneeuw viel was in 2017. Toen lag er een laag van ruim een halve meter.

„Magisch!”, roepen mensen het uit op Twitter. „Ongelooflijk mooi! Totaal niet wat ik verwacht had bij een bevroren waterval.” De regenboog erbij maakte het plaatje, dat niet zou misstaan in Disney’s Frozen, compleet. Om warm van te worden.



Idk what I imagined a partially frozen Niagara Falls to look like, but it wasn’t this. Just beautiful. pic.twitter.com/idbIITLV0m — Chloe Salsameda WJBF (@ChloeSalsameda) February 24, 2021

Vrieskou

Meerdere staten in de Verenigde Staten werden vorige week getroffen door vrieskou. Deze werd veroorzaakt door een verstoorde polaire vortex, een lagedrukgebied dat zich boven de Noordpool bevindt. Als er in de stratosfeer een opwarming plaatsvindt, kan de polaire vortex, ook wel poolwervel genoemd, verstoord raken. Hierdoor kan het op bepaalde plekken ineens veel kouder zijn dan normaal.

This Saturday 2/13 #NiagaraFalls will be illuminated in red, black and green light in honor of #BlackHistoryMonth The lighting will take place at the top of each hour, for a 15 minute period, from 6 -11 pm. 🟥⬛️🟩 https://t.co/gIS2wb7YSL pic.twitter.com/Nep6J3VeEc — NY State Parks (@NYstateparks) February 9, 2021

De watervallen, die er begin deze maand nog heel anders bij lagen, worden ondanks corona nog steeds bezocht.



#abdulsaliganblogger

Niagara Falls, located along the borders of the US and Canada, has been plagued by freezing temperatures below zero degrees Celsius & since December. #niagarafalls #niagarafallscanada #amazing #frozen I have put down a lot of Niagara Falls images.

👇👇👇👇 pic.twitter.com/h97x0a9qSi — Abdulsaligan Md Gani🇮🇳 (@abdulsaligan) February 23, 2021



Rainbow over the frozen American Falls Niagara Falls state park. pic.twitter.com/EEgj3zTnui — John Rizzo (@JohnRiz37919239) February 24, 2021

Ook worden herinneringen opgehaald aan „een van de mooiste uitzichten die ik ooit zag.”



