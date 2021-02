Ongelooflijk prachtige zonsopkomst valt op, ‘alsof ik even in de Sahara zat!’

Mensen delen massaal foto’s van de idyllische en sprookjesachtige zonsopkomst, waardoor #zonsopkomst vanmorgen heel lang trending was op Twitter. Door het rode Saharastof ziet alles er even heel anders uit, ondervond ook natuurtalent Claudia. Ze postte een foto die zo uit de Lion King lijkt te komen!

Het mooiste is natuurlijk om de zon met eigen ogen te zien opkomen, maar even scrollen door de foto’s die sinds vanmorgen op Twitter circuleren, en je hebt het gevoel er zelf bij te zijn geweest. Door het bijna magische licht van de zon, ziet zo’n beetje alles er prachtig uit.

„Dit komt zeker door het Saharastof”, beaamt Jaco van Wezel van Weeronline. „Bij zonsopkomst schijnt de zon vanuit het oosten door deze stoflaag heen en de breking van het licht resulteert dan in mooie rode en oranje kleuren.”



Molentje, trekvogels, vliegtuig, laaghangende knotwilgen, nog meer vogels… Het zou allemaal zó op de cover van een salontafelboek kunnen staan. De foto van @Claudia_181975 springt er bovenuit.



Natuurtalent Claudia

Claudia woont in Woerden en is altijd wel een vroege vogel, maar vanmorgen ging ze extra vroeg uit de veren. De hobbyfotograaf had namelijk een missie: de zonsopkomst op de gevoelige plaat zetten. Nieuws leest ze liever niet, „word ik alleen maar verdrietig van”. Het weerbericht slaat ze echter geen dag over, waardoor ze wist dat vanochtend een héle mooie zou worden.

Om zeven uur was ze bij natuurplas Waterrijk en om 7.39 uur maakte ze dé foto met haar Nikon Coolpix P1000. „Ik heb er echt op zitten wachten.”



Een van de mooiste die ze ooit zag, omschrijft ze de zonsopkomst vandaag. Lion King meets Woerden. „Hij deed me denken aan de Sahara en dat gewoon in Nederland. Ik heb dan ook geen fotoshop gebruikt, dit is echt puur natuur.” Ze heeft trouwens wel een beetje ingezoomd, verklapt ze. Moest ook wel, lacht ze. „Anders zag je die krengen van kabels van elektriciteitsmasten!”

#Zonsopkomst

Dat #zonsopkomst vandaag trending was, snapt ze wel, maar daarom heeft ze de foto niet gedeeld. „Ik gebruik altijd al die hashtag, ik hoop altijd dat veel mensen het zien.” Ze maakt graag mensen blij met haar plaatjes en ze is gek op de zon, maar ook op de maan. „En op insecten en vogels. Ik fotografeer eigenlijk alles, behalve mensen. Die vind ik niet leuk op de foto.”



Opladen

Een fotografiecursus heeft ze nooit gevolgd. „Vraag me niets over diafragma en ISO, ik doe maar wat, maar ik geloof wel dat ik er gevoel voor heb.” Een kijkje op haar tijdlijn en de enthousiaste fotografe heeft er absoluut gevoel voor, iets wat ook andere Twitteraars niet ontgaat. De ‘prachtig!’s en ‘Heel mooi, Claudia!’s zijn dan ook niet van de lucht.

Zelf is Claudia bescheiden. „De camera doet het halve werk.” Die as we speak in de lader zit. Ook zichzelf laadt ze nu thuis even op met „sloten koffie”, want de zonnige dag met vele mooie plaatjes in het verschiet lonkt. „Ik ga zo weer op pad!”

Saharastof

Goed nieuws voor mensen die de zonsopkomst vanmorgen hebben gemist, maar nog wel zonsopkomst-fotografiedrang hebben: morgen en overmorgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. „Komende dagen kunnen we dit ook nog zien”, licht Jaco van Wezel van Weeronline toe. „De zonsondergang is wel minder kleurrijk, omdat boven het westen van ons land en boven de Noordzee weinig Saharastof in de lucht zit.”

Tot slot nog een aantal #zonsopkomsten, omdat ze zo mooi zijn.



Goedemorgen! We waren er al vroeg bij om van het mooie weer gebruik te maken voor een aantal goede trainingsvluchten. Deze prachtige Euroflater “Buffoon” ging tijdens de #zonsopkomst vanochtend ‘take off’ #avgeek. pic.twitter.com/7WZNiBvsHs — Vliegbasis Juinen / Juinen Airbase (@VJuinen) February 24, 2021



Gewoon lekker op de fiets naar het werk. #zonsopkomst pic.twitter.com/ib80BN4REX — BvP (@Brankoe) February 24, 2021



