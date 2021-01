Voorlopig nog geen avondklok, kabinet wil eerst meer overleg

Het invoeren van een avondklok is in Nederland nog steeds een serieuze optie, maar het is voorlopig nog geen feit. Voordat zo’n maatregel er komt, is er eerst nog meer overleg nodig. De komende dagen praat het kabinet verder over de maatregel.

Vandaag werd er opnieuw overleg gevoerd in het Catshuis. Daar sprak een groot deel van het demissionair kabinet met deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT). Haagse bronnen zeggen dat er eerst nog meer gesprekken moeten plaatsvinden voordat er daadwerkelijk een avondklok wordt ingevoerd. Zo wordt er eerst binnen de coalitie en met de burgemeesters van de veiligheidsregio’s gepraat voor het kabinet een besluit neemt.

Gevoelig

Het kabinet denkt aan een avondklok tussen 20.00 uur en 04.00 uur. De avondklok ligt zeer gevoelig. Maar door de voortdurend hoge besmettingsaantallen en de komst van de Britse variant, lijkt er wat meer begrip voor de mogelijke invoering te ontstaan.

De Tweede Kamer is niet enthousiast over de invoering van een avondklok. Premier Rutte deed daarom vorige week een dringende oproep aan het parlement om de maatregel niet te blokkeren. Ook binnen de coalitie ligt het onderwerp moeilijk. Vooral D66 keerde zich tegen de invoering.

Basisscholen

In het Catshuis werd vandaag verder gesproken over de steunpakketten voor het bedrijfsleven en de vervroegde opening van de basisscholen en kinderopvang. Dat laatste gaat na advies van het OMT niet door. Ze blijven dicht tot 8 februari, meldde minister Arie Slob van Onderwijs zondagmiddag.

Lees ook: Groepje kinderen bedreigd met ‘pistool’ tijdens sneeuwballengevecht