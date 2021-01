Basisscholen en kinderopvang blijven dicht tot 8 februari

Het advies van het Outbreak Management Team (OMT) rond de opening van basisscholen en de kinderopvang was gisteren al uitgelekt, maar nu neemt het kabinet dat advies ook over. De basisscholen en kinderopvangcentra gaan dus niet eerder open, maar blijven gesloten tot 8 februari.

Dat heeft het demissionaire kabinet vandaag laten weten na overleg op het Catshuis.

Opening van de basisscholen is een prioriteit voor het kabinet en de Kamer. Daarom was het Outbreak Management Team gevraagd of het basisonderwijs en de kinderopvang niet al op 25 januari haar deuren zouden kunnen openen. Maar de deskundigen binnen het OMT maken zich grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus dat veel besmettelijker is dan het ‘oude’ virus.



‘Grote teleurstelling’

„Het is een grote teleurstelling”, zegt minister Arie Slob (Onderwijs). Er is volgens hem nog veel onzeker over de werking van het Britse variant. „We hebben als het om kinderen gaat nog wat meer bevestiging nodig.”

De noodopvang blijft wel open, en dat is volgens het OMT ook verantwoord. Volgens minister Slob is de kinderopvang bereid te helpen bij de noodopvang. „Dat gaan we zo snel mogelijk organiseren.”



Verder gaat het kabinet deze week weer praten met sociale partners om te kijken of zorgverlof voor ouders geregeld kan worden. Volgens de bewindsman is het kabinet ook bereid om hier de portemonnee voor te trekken.

Het kabinet maakt zich zorgen over de achterstanden bij leerlingen die ontstaan door de lockdown. Er komen aanvullende plannen voor de lange termijn. Daar wordt voor meerdere jaren geld voor vrijgemaakt, meldt Slob.

Avondklok?

Er werd nog meer besproken op het Catshuis vandaag. Zo was ook de invoering van een avondklok een gesprekspunt, net als de uitbreiding van steunpakketten voor bedrijven en ondernemers. Het OMT adviseert het kabinet ook over de avondklok, ze onderzoeken wat de effecten daarvan zijn.

Ergens volgende week zou het kabinet naar buiten moeten komen met plannen voor extra steun voor bedrijven.

