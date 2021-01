Groepje kinderen bedreigd met ‘pistool’ tijdens sneeuwballengevecht

Een groepje kinderen en hun ouders die met een sneeuwballengevecht bezig waren in Oisterwijk zijn gisteravond bedreigd door een man met een ‘pistool’. Tijdens zijn aanhouding bleek het echter te gaan om een aansteker in de vorm van een vuurwapen.

De ouders en hun kinderen hielden rond 20.00 uur een sneeuwballen gevecht. Daarbij kwam één van de sneeuwballen tegen het raam van een appartement in de buurt. Maar de bewoner, een 46-jarige man, kon dat niet waarderen en kwam boos naar buiten. Volgens de politie vloog hij direct één van de vaders aan.



In zijn boosheid om een sneeuwballengevecht richtte een man een 'pistool' op een groep ouders met kinderen in @Oisterwijker . Hij werd aangehouden voor deze onbezonnen actie. https://t.co/xVIbG5tQmR #Oisterwijk via @Politie / — Politie Breda eo (@Politie_Breda) January 17, 2021

Aangehouden

Later ging de man zijn huis weer binnen en kwam hij terug met een pistool in zijn handen, die hij vervolgens op de groep kinderen richtte. Toen de gealarmeerde politie aankwam, werd er inderdaad een ‘pistool’ gevonden, maar al snel bleek dat het voorwerp een aansteker was in de vorm van een pistool.

De 46-jarige man werd desondanks aangehouden. Hij wordt beschuldigd van bedreiging.

