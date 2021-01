Navalni direct na landing op Russische bodem opgepakt

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is direct na de landing op Russische bodem aangehouden door de politie. De Russische gevangenisdienst had al aangekondigd dat hij meteen zou worden gearresteerd.

Het vliegtuig waarmee hij vanuit Berlijn naar Moskou vloog, moest op het laatste moment uitwijken naar een andere luchthaven. Het landde op Sjeremetjevo, de grootste luchthaven van Moskou. Daar werd hij bij de paspoortcontrole gearresteerd. De Russische autoriteiten beschuldigen hem ervan de voorwaarden te hebben overtreden van een eerdere gevangenisstraf, die hij in 2014 kreeg.

In eerste instantie zou Navalni aankomen op de luchthaven Vnoekovo. Daar hadden zich in de aankomsthal veel aanhangers verzameld, maar in de loop van de middag werd de hal ontruimd. Een aantal bondgenoten werden daarbij opgepakt, onder wie politica Ljoebov Sobol.

De Kremlincriticus herstelde de afgelopen maanden in Duitsland nadat hij in zijn eigen land was vergiftigd met novitsjok, een zenuwgif dat ooit in de Sovjet-Unie werd ontwikkeld.

Vlak voor zijn aanhouding legde Navalni nog een verklaring af. „Ik ben blij om terug te zijn”, zei hij. De omleiding van zijn vlucht en de arrestatie van zijn medestanders laten wat hem betreft „weer eens zien wat er in Rusland gebeurt.” De advocaat van Navalni mocht niet met hem mee toen hij gearresteerd werd. Zijn woordvoerster en vrouw, met wie hij samen reisde, konden zonder problemen door de paspoortcontrole heen.

De EU-lidstaten Litouwen, Letland en Estland roepen op tot Europese maatregelen tegen Moskou na de arrestatie. De drie Baltische staten noemen de aanhouding volstrekt onacceptabel en eisen onmiddellijke vrijlating. De Litouwse minister van Buitenlandse Zaken, Gabrielius Landsbergis, twitterde: „De EU moet snel handelen en als hij niet wordt vrijgelaten, moeten we overwegen maatregelen op te leggen.”

Joint statement by 🇪🇪🇱🇻🇱🇹: Detaining Alexei @Navalny by the Russian authorities is completely unacceptable. We demand his immediate release. EU should act swiftly and if he is not released, we need to consider imposition of restrictive measures in response to this blatant act”

— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 17, 2021