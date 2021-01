Christoph heet de storm die schade, geschrapte treinen en code geel veroorzaakt

Misschien heb jij er ook wel door wakker gelegen. De harde wind, of zelfs storm, met stoten waarvan je soms dacht dat ze tot in je bed reikten en waarvan je dekbed wapperde, bij wijze van spreken. De hardste wind hebben we gehad, maar windstil is en wordt het allesbehalve

Christoph heet de storm die je misschien wel uit je slaap hield en hij stootte het zwaarste tot nu toe in IJmuiden, met 127 km/uur en windkracht 9. Ook in andere landen was Christoph sterk aanwezig, al weerhield dat de politiehonden niet van een blokje om.



We all had our drying coats on after our walk today in #StormChristoph & Flame used me as a pillow! The 3 little ones got the bed next to the radiator 🐾🐾 pic.twitter.com/iaXSOgNSyn — Police Dog Quest (@PoliceDogQuest) January 20, 2021

Maar het sterkste windveld van storm Christoph is bijna voorbij. In het hele land kunnen nog wel (zware) windstoten voorkomen, meldt Weeronline. Aan de kust is kans op storm en zeer zware windstoten tot 110 km/uur.



Let op! Vandaag is het onstuimig weer met kans op zware windstoten! Lees hier de verwachting: https://t.co/IGyBhKYEbw

📸: @JolandaBakkker pic.twitter.com/lm9LGp8A3v — Weeronline (@weeronline) January 21, 2021

Waarschuwing storm

Vanwege het zeer onstuimige weer geldt in het hele land een waarschuwing. Het KNMI geeft vandaag voor het hele land code geel met in de kustprovincies een harde en aan de kust stormachtige wind, mogelijk storm met kracht 8 of 9 Beaufort. In de kustgebieden komen daarbij zware windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur voor, dieper landinwaarts rond 80 kilometer per uur.

Schade spoor en weg

De harde wind heeft in de vroege vanochtend hinder op het spoor veroorzaakt. Tussen Rotterdam en Roosendaal werd een deel van de treinenloop geschrapt, maar kort voor 08.00 uur kon alles daar weer rijden. Ook de HSL tussen Rotterdam Centraal en Breda rijdt weer. Volgens een woordvoerder van NS is er momenteel alleen geen treinverkeer mogelijk tussen Eindhoven en Weert, omdat er een boom op het spoor is gewaaid. Hij adviseert mensen de reisplanner te checken als ze met de trein willen. Volgens een Twitteraar zouden treinen wel gewoon moeten rijden:



Volgens de app rijdt alles volgens dienstregeling, dat is zeer verwarrend — Remko Hartman (@remkohartman) January 21, 2021

Gevaarlijk

Op de weg kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door afgewaaide takken, waarschuwt Rijkswaterstaat, waarop een Twitteraar „fijn dat thuis mogen werken…”, antwoordt.

Ook een waarschuwing van de ANWB: rijden met een aanhanger of een lege vrachtwagen kan lastig zijn. Kijk ook uit tijdens een wandeling, die ze afgelopen week nog promootten.



Plan je binnenkort een wandeling. Start bij een 'Koffie to go' punt. Dan wacht er bij terugkomst een beloning op je in de vorm van een lekker bakje koffie: https://t.co/S9YYcbZM3F pic.twitter.com/GRlkyxUL2A — anwb (@ANWB) January 20, 2021

Schade in de regio



Bomen om en schade door harde wind pic.twitter.com/ZGUM3BcRGz — NOS Teletekst (@Teletekst) January 21, 2021

Regionale media in heel het land melden stormschade. In Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland en Overijssel waaiden bomen om waardoor in sommige gevallen wegen versperd werden. In de Gelderse steden Arnhem en Nijmegen vielen bomen op auto’s, die aanzienlijke schade opliepen.

De Duitse spoorwegen melden dat er een omgewaaide boom is terechtgekomen op de bovenleiding tussen Oberhausen en Emmerich, dicht bij de Nederlandse grens. De ICE-trein tussen Frankfurt, Keulen en Amsterdam moet daardoor worden omgeleid en dat leidt tot vertraging. De trein stopt onder meer niet in Arnhem, zegt Deutsche Bahn.

Nog meer Christoph

Vanmiddag is er een mix van zon en wolkenvelden en verspreid over het land is kans op enkele buien, volgens Weeronline. De grootste kans op buien maken het noorden en westen. Later vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig in het binnenland en krachtig tot hard in het noordwesten. In het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden blijft tot ver in de middag kans op zware windstoten tot 90 km/uur.

De maximumtemperatuur is met 10-13 graden vannacht al bereikt, vanmiddag liggen de maxima rond 9 graden. Later vanmiddag gaat het kwik iets omlaag.

Vanavond is het bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het enige tijd regenen. Ook komende nacht regent het flink en kan het soms stevig doorplenzen. Later in de nacht wordt het vanuit het westen weer droog en klaart het op. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden.

