Kabinet komt met extra maatregelen, morgenmiddag persconferentie

Het kabinet komt nog deze week met extra maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Morgenmiddag is er opnieuw een persconferentie.

Dat laat demissionair minister Hugo de Jonge weten. De persconferentie zal rond 13.00 uur plaatsvinden. Het is nog niet bekend (of uitgelekt) welke maatregelen bekend zullen worden gemaakt.

Kabinet houdt morgen persconferentie

Het kabinet wil „op de kortst mogelijke termijn” extra maatregelen treffen om de coronacrisis te bestrijden. Onder meer vanwege de Britse variant van het virus. Morgenochtend, voorafgaand aan de persconferentie, is eerst nog een crisisberaad (MCC) gepland van het kabinet. Na de persconferentie volgt dan weer een Kamerdebat.

De besmettingscijfers in het land blijven zeer zorgelijk, schrijft coronaminister Hugo de Jonge. „Het OMT heeft in haar 96e advies aangegeven dat het landelijke beeld van de besmettingscijfers in algemene zin zeer zorgelijk blijft”, vervolgt hij. „De nieuwe virusvarianten kunnen hier in de komende weken in sterkere mate aan gaan bijdragen. Het kabinet acht het daarom noodzakelijk op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen te treffen.”

Avondklok als nieuwe maatregel?

Het is nog onduidelijk of het om de veelbesproken en omstreden avondklok gaat. Ook andere coronamaatregelen liggen volgens ingewijden op tafel. Zoals een inperking van het vliegverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, of het verder beperken van thuisbezoek. Volgens bronnen kunnen de maatregelen deze week al ingaan, als het kabinet en het parlement het met elkaar eens worden. De persconferentie zal alles duidelijk maken (en veel reacties opleveren).

Er wordt al enige tijd gesproken over het instellen van een avondklok; een verbod om tussen 20.00 uur en 04.00 uur ’s morgens de straat op te gaan. Maar niet iedereen is voorstander van de maatregel die ervoor moet zorgen dat sociale contacten in de avonduren verder worden beperkt. Sommige burgemeesters zijn ronduit tegen en ook in de Tweede Kamer is de eensgezindheid over de avondklok nog ver te zoeken. Zo zou coalitiepartij D66 tegen zijn, net als oppositiepartijen GroenLinks, PVV, DENK en FvD. Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd en vanavond gaan de burgemeesters van de Veiligheidsregio’s weer in overleg. Die willen graag extra onderbouwing van het OMT.

Mocht er inderdaad een avondklok komen, dan zal die waarschijnlijk niet meteen ingaan, maar na het weekend. Zo kan er in de Tweede Kamer nog over worden gedebatteerd en krijgen werkgevers de kans zich voor te bereiden.

