Grote zorgen om Britse coronavariant, die zich snel over de wereld verspreidt

Experts maken zich grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus, die op verschillende plekken over de wereld is opgedoken. De virusvariant zou veel besmettelijker zijn dan het ‘gewone’ virus.

De nieuwe versie van het virus is nu ook opgedoken in China. De eerste patiënt is volgens de autoriteiten een 23-jarige vrouw uit Shanghai, die onlangs in het Verenigd Koninkrijk is geweest. De vrouw reisde op 14 december terug naar China en vertoonde milde symptomen, waarna ze toch in het ziekenhuis belandde.

Virusvariant in de VS

De virusvariant is ook in de Verenigde Staten opgedoken. Een 30-jarige man uit San Diego County (Californië) raakte besmet, maar zou de VS niet hebben verlaten en moet dus in eigen land besmet zijn geraakt. In Colorado raakte een militair van de Nationale Garde besmet. Hij was actief bij een verpleeghuis in de plaats Simla.

Ondertussen loopt het aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk almaar op. Gisteren nam het aantal sterfgevallen dat binnen 28 dagen na een positieve coronatest werd geregistreerd met 981 toe. Dat is het hoogste aantal sinds 24 april. In totaal zijn er in ‘VK’ 72.548 mensen overleden aan het coronavirus. Eergisteren werd er een dagrecord van 53.135 nieuwe gevallen gemeld, een forse stijging ten opzichte van het oude ‘record’: dat was 41.385, een dag eerder.

Inenten loopt achter

Volgens experts maakt de nieuwe variant het nóg noodzakelijker om mensen op grote schaal in te enten in het Verenigd Koninkrijk. Eerder gaven de autoriteiten al toe dat er veel minder mensen zijn gevaccineerd dan eigenlijk de bedoeling was. Maandagochtend stond de teller op 2,1 miljoen gevaccineerde mensen. Het streven was om deze maand 20 miljoen mensen in te enten.

Verschillende landen hebben directe vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk stil laten leggen, om verspreiding van de virusvariant te voorkomen.

Virus onder basisschoolleerlingen

Ondertussen is de virusvariant ook al in Nederland opgedoken: op een school in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek. Het virus gaat rond onder leerlingen, iets wat volgens minister Hugo de Jonge „zorgelijk” is. „Eerder leek dat geen grote bron van verspreiding te zijn, met dit cluster is dat wel het geval.”

Een jonge lerares van de basisschool kwam eerder te overlijden. Of dat het gevolg is van het coronavirus, is niet bekend. Wel was ze enkele weken geleden positief getest op het virus, bevestigt voorzitter Saskia Schenning van de Laurentius Stichting, waar de school onder valt.

Lees ook: Hulpverleners op scherp voor oud en nieuw