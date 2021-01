Ook politieagenten, boa’s en leraren willen snel vaccinatie

Aanstaande vrijdag worden in Nederland de eerste vaccinaties gezet. Dat zal naar verwachting gebeuren bij medewerkers van verpleeghuizen en andere zorgmedewerkers. Huisartsen gaven eerder al aan dat zij ook met voorrang gevaccineerd willen worden, nu zeggen politieagenten, boa’s en leraren dat ook te willen.

Zo pleit de Nederlandse BOA Bond bij het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een snelle vaccinatie van boa’s. Dat zegt vakbondsvoorzitter Ruud Kuin.

„Boa’s worden gezien als een vitaal en essentieel beroep. Ze hebben veel contacten met andere mensen en lopen daarom extra risico op besmetting met het coronavirus. Een snelle vaccinatie van boa’s is gewenst”, zegt Kuin.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hugo de Jonge gaat toch overstag; ziekenhuispersoneel krijgt voorrang bij vaccineren. "Het kabinet is vaker onder druk gewijzigd van koers. Dat is nu ook gebeurd. Dinsdag wacht de Jonge een zwaar debat", zegt @SmitsMarieke bij @WNLOpZaterdag op @NPORadio1 #WNL — WNL Op Zaterdag (@WNLOpZaterdag) January 2, 2021

‘Niet vooraan’

„We willen niet vooraan staan”, benadrukt Kuin. „Het is logisch dat zorgpersoneel en kwetsbare ouderen voorrang krijgen bij de inentingen, maar daarna verdienen ook boa’s een snelle vaccinatie. We hebben dit aan de orde gesteld bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, maar uiteindelijk gaat het ministerie van Volksgezondheid over de volgorde.”

Ook de politiebonden dringen aan op snelle vaccinatie van agenten. De bonden krijgen hierover veel vragen van hun leden, zeggen de bestuurders van de politiebond ACP en de Nederlandse Politiebond.

„Het kabinet bestempelt de politie als een vitaal beroep, dan is het logisch om deze beroepsgroep ook snel te vaccineren”, zegt voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP.

„We hebben afgelopen dagen veel vragen van leden gekregen over dit onderwerp. We zijn in gesprek met de korpsleiding en het ministerie of sneller vaccineren mogelijk is en hoe snel dat kan”, zegt Van de Kamp. Volgens hem komen agenten veel in contact met mensen die besmet blijken te zijn met het coronavirus.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Even zonder grappen: Ik hoop oprecht dat ze gewoon snel en effectief gaan vaccineren en dat de zorg en het onderwijs daarbij voorrang krijgt. Hopenlijk is de rest van de bevolking daarna snel aan de beurt en kunnen we het virus aan de geschiedenisboeken overlaten — Concha (@WolvesDragons) December 29, 2020

Veel fysiek contact

Ook de Nederlandse Politiebond (NPB) kreeg vanochtend veel vragen van leden die snel gevaccineerd willen worden. „De politie heeft veel fysiek contact, bij aanhoudingen en reanimaties. Op het alarmnummer 112 komen jaarlijks 900.000 tot een miljoen meldingen binnen waar de politie op afgaat. Het is belangrijk dat agenten zo goed mogelijk beschermd worden”, zegt NPB-voorzitter Jan Struijs.

Medewerkers van de politie worden sinds september al wel versneld getest op corona, als er bijvoorbeeld capaciteitstekorten dreigen en het werk in de knel dreigt te komen. Deze sneltesten, die worden uitgevoerd door een commercieel bedrijf, zijn vooral bedoeld voor de basispolitiezorg en bijzondere diensten zoals beveiliging en (speciale) interventies. Het werk van deze diensten heeft direct invloed op de veiligheid van de burger en op straat. Van de Kamp: „De volgende stap zou versneld vaccineren zijn. Daar dringen we op aan.”

Onderwijsbond: leraren zo snel mogelijk gevaccineerd

Onderwijsbond AOb vindt dat ook leraren en andere medewerkers in het onderwijs versneld gevaccineerd moeten worden. „We snappen dat we niet tot de kopgroep behoren en dat de zorg eerst moet, maar als we willen dat de boel straks weer volledig gaat draaien dan moeten we ervoor zorgen dat het onderwijspersoneel zo snel mogelijk gevaccineerd wordt”, zegt een woordvoerster. Daarbij wijst ze erop dat er vandaag alweer fysiek les gegeven wordt op scholen.

„Er wordt nu eigenlijk verplicht door de minister om eindexamenklassen fysiek les te geven. Daar zijn heel veel zorgen over”, aldus de zegsvrouw. De AOb wil dat er meer ruimte komt om deze lessen voor een deel online te geven.

Volgens haar zijn „een hele boel leraren” bereid zich te laten vaccineren. „Maar er is ook nog veel onrust, onder meer over de nieuwe variant van het virus. Dat roept veel vragen op”.

Lees ook: Bild: lockdown Duitsland verlengd tot eind januari