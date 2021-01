Bild: lockdown Duitsland verlengd tot eind januari

De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 31 januari. Daar zijn de landelijke regering en deelstaten het over eens geworden, bericht de krant Bild op basis van onbekende bronnen.

In Duitsland is sinds medio december een veel strengere lockdown van kracht. Die zou tot 10 januari duren.

Minder dan 10.000 gevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland stijgt minder snel dan aan het begin van de lockdown. De autoriteiten hebben in de afgelopen 24 uur 9847 nieuwe gevallen vastgesteld. Het dodental door de pandemie steeg met nog eens 302, maakte het Robert Koch Instituut (RKI) vandaag bekend.

Gisteren meldde het RKI nog ruim 10.000 nieuwe coronabesmettingen. In totaal zijn volgens officiële cijfers ruim 1,7 miljoen besmettingen vastgesteld sinds het begin van de pandemie. Er overleden ruim 34.000 coronapatiënten.

Uitstel tweede inenting

Als een van de eerste Europese landen begon Duitsland met vaccineren. Nu overwegen het land, net als het Verenigd Koninkrijk, om de bevolking iets later de tweede prik te geven. Dat doen ze zodat meer mensen de eerste prik alvast kunnen krijgen.

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid heeft een onafhankelijke commissie gevraagd om advies over de kwestie. Duitsland vaccineert inwoners momenteel met een middel van BioNTech en Pfizer. Dat moet twee keer worden toegediend om maximale bescherming te bieden. De commissie moet zich uitspreken over de vraag of die tweede inenting langer dan 42 dagen op zich mag laten wachten.

In de Duitse politiek groeit de onvrede over het vaccinatiebeleid van de regering. Critici morren dat te weinig doses zijn ingekocht van het middel van BioNTech/Pfizer, het enige coronavaccin dat momenteel is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Duitsland heeft sinds eind december zo’n 239.000 mensen ingeënt.

