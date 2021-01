Nederlandse vrouw opgepakt voor organiseren illegaal feest Barcelona

Een 29-jarige vrouw uit Nederland is zaterdag in de buurt van Barcelona aangehouden, omdat ze één van de organisatoren zou zijn van een illegaal feest. Dat melden Spaanse media. Zaterdag maakte de politie een einde aan de rave, die tijdens de jaarwisseling begonnen was.

Naast de Nederlandse ziet de politie een 22-jarige inwoner van het Catalaanse Tarragona als organisator van het feest. De twee hoofdverdachten moeten maandag voor de rechter verschijnen. Vijf medeverdachten worden ook aangeklaagd, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de voorbereidingen van de illegale rave.

Geen melding

Van de 300 feestgangers wist de politie er 215 te bekeuren voor overtreding van de coronaregels. Zo droegen veel bezoekers van het feest geen mondmaskers.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de aanhouding van de Nederlandse niet bevestigen. De ambassade in Madrid heeft geen melding ontvangen van de Spaanse autoriteiten over een aanhouding. Ook is er geen verzoek om consulaire bijstand gedaan, aldus de zegsman zondagavond.

Lieurion

Gisterochtend werd er ook een illegaal feest in het Franse dorp Lieurion beëindigd. Bij deze rave waren zo’n 2500 feestgangers aanwezig. Het feest begon op Oudjaarsdag, maar de politie kon de toestroom van mensen niet tegenhouden omdat de avondklok nog niet was ingegaan. Uiteindelijk lukte het pas zaterdag om een einde aan het feest te maken.

Ook de organisatoren van het feest in Frankrijk krijgen justitie mogelijk nog achter zich aan. Aanklagers hebben een onderzoek ingesteld naar de organisatie van het feest. Verder zijn er meer dan 1200 processen-verbaal opgesteld.

