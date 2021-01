Meer dan 1200 processen-verbaal opgesteld na dancerave Frankrijk

De Franse politie heeft meer dan 1200 processen-verbaal opgesteld naar aanleiding van de illegale dancerave die sinds donderdag werd gehouden ten zuiden van de stad Rennes. Dat meldde Gérald Darmanin, de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Aan het dansfeest met zo’n 2500 bezoekers uit binnen- en buitenland kwam zaterdagochtend een einde.

Over het feest is grote verontwaardiging ontstaan. Bezoekers van de dancerave lapten gezondheidsvoorschriften in verband met de corona-epidemie namelijk massaal aan de laars.

Onder controle

De feestvierders begonnen rond 05.30 uur in de morgen langzaam weg te trekken uit het Bretonse plaatsje waar de rave had plaatsgevonden. De lokale autoriteiten meldden dat de politie, die bij een eerdere poging tot ingrijpen werd aangevallen, de locatie van het feest om 10.15 uur onder controle had. Minister Darmanin meldde op Twitter dat er vrachtwagens, geluidsapparatuur en generatoren in beslag zijn genomen.

Van de personen die zijn geverbaliseerd, zouden er zo’n achthonderd de coronavoorschriften hebben overtreden. Volgens een regiobestuurder gaat het daarbij met name om het overtreden van de avondklok en het niet dragen van een mondkapje. Ook zijn er honderden beboet in verband met drugsgebruik. Hij zei dat er op het moment dat hij een persconferentie gaf, nog eens vierhonderd personen werden gecontroleerd.

Onderzoek ingesteld naar dancerave

De politie besloot volgens getuigen donderdag om de omgeving af te zetten. Zo voorkwam men dat nog meer feestgangers naar het verboden evenement zouden komen. Vanaf zaterdagochtend controleerde de politie iedereen die de locatie verliet.

De organisatoren van de rave krijgen justitie mogelijk nog achter zich aan. Aanklagers hebben een onderzoek ingesteld naar de organisatie van het feest en het geweld tegen de hulpdiensten.

Lees ook: Engelse gezondheidsdienst: ‘mixen’ coronavaccins soms toegestaan